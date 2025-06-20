Путин поделился свои главным пожеланием к экономике России

Российская экономика должна стать технологичной, поскольку это важное требование современности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании.
"Экономика России должна стать более технологичной", — сказал Владимир Путин во время Петербургского Международного экономического форума, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что технологичность сегодня является необходимым требованием, и в России в полной мере должна быть обеспечена ее реализация.
Особую роль в этом процессе Путин отвел частному бизнесу. Президент призвал не просто разрабатывать инновационные технологические решения, но и сразу внедрять их.
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