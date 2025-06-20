Путин поделился свои главным пожеланием к экономике России

Путин: экономика России должна стать более технологичной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что особая роль в развитии технологичности экономики отведена бизнесу
Путин заявил, что особая роль в развитии технологичности экономики отведена бизнесу Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Российская экономика должна стать технологичной, поскольку это важное требование современности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании.

"Экономика России должна стать более технологичной", — сказал Владимир Путин во время Петербургского Международного экономического форума, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что технологичность сегодня является необходимым требованием, и в России в полной мере должна быть обеспечена ее реализация.

Особую роль в этом процессе Путин отвел частному бизнесу. Президент призвал не просто разрабатывать инновационные технологические решения, но и сразу внедрять их.

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Российская экономика должна стать технологичной, поскольку это важное требование современности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании. "Экономика России должна стать более технологичной", — сказал Владимир Путин во время Петербургского Международного экономического форума, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что технологичность сегодня является необходимым требованием, и в России в полной мере должна быть обеспечена ее реализация. Особую роль в этом процессе Путин отвел частному бизнесу. Президент призвал не просто разрабатывать инновационные технологические решения, но и сразу внедрять их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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