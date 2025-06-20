Путин выступил против принципов неоколониализма на мировой арене

Президент России Владимир Путин отметил необходимость разработки новой модели мирового развития, которая не должна включать в себя принципы неоколониализма. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании.
«Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций. Речь не идет о модернизации механизмов эпохи глобализации, они уже устарели», — передает слова Владимира Путина корреспондент информационного агентства URA.RU.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных торговых правил, выступая против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам ВТО. Президент отмечал, что нынешняя эпоха характеризуется вооруженными конфликтами и торговыми противостояниями, что замедляет развитие мировой торговли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.