Путин выступил против принципов неоколониализма на мировой арене

Путин: мир должен избавиться от принципов неоколониализма
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Он также добавил, что речь не идет о механизмах глобализации
Он также добавил, что речь не идет о механизмах глобализации Фото:

Президент России Владимир Путин отметил необходимость разработки новой модели мирового развития, которая не должна включать в себя принципы неоколониализма. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании. 

«Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций. Речь не идет о модернизации механизмов эпохи глобализации, они уже устарели», — передает слова Владимира Путина корреспондент информационного агентства URA.RU.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных торговых правил, выступая против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам ВТО. Президент отмечал, что нынешняя эпоха характеризуется вооруженными конфликтами и торговыми противостояниями, что замедляет развитие мировой торговли.

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Президент России Владимир Путин отметил необходимость разработки новой модели мирового развития, которая не должна включать в себя принципы неоколониализма. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании.  «Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций. Речь не идет о модернизации механизмов эпохи глобализации, они уже устарели», — передает слова Владимира Путина корреспондент информационного агентства URA.RU. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает за справедливый мировой порядок и соблюдение международных торговых правил, выступая против торговых войн и ограничений, противоречащих принципам ВТО. Президент отмечал, что нынешняя эпоха характеризуется вооруженными конфликтами и торговыми противостояниями, что замедляет развитие мировой торговли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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