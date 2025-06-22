22 июня 2025

Пермский мясокомбинат победил в судебном споре из-за авторских прав на колбасу

Суд отказался взыскивать с мясокомбината в Кунгуре более 140 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский производитель колбасы сумел отстоять свою позицию в суде
Пермский производитель колбасы сумел отстоять свою позицию в суде Фото:

Кунгурский мясокомбинат победил в судебном споре из-за авторских прав на продуктовый бренд. Речь об исковом заявлении, решение по которому принял Арбитражный суд Пермского края. Истцом выступало ПАО «Группа Черкизово», требовавшее взыскать с мясокомбината из Кунгура более 141,8 млн рублей за использование продукции с названием «Южная».

«На момент начала использования обозначения „Южная“ ответчик не нарушал чьих-либо прав в силу отсутствия госрегистрации этого обозначения в качестве товарного знака, а также его широкого использования разными не связанными между собой производителями. Это ранее установил Суд по интеллектуальным правам. Исходя из изложенного, арбитражный суд приходит к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат», — сообщается в судебном решении. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU.

ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“ в июне 2023 года. Истец пытался взыскать 141,8 млн рублей за использование пермским предприятием товарного знака „Южная“. Под ним „Группа Черкизово“ выпускает вареную колбасу. Под таким же названием предприятие в Кунгуре производило и реализовывало мясную грудинку.

Тяжбы по делу временно приостанавливали из-за обращения ответчика в Роспатент. Там он оспаривал предоставление защиты прав на бренд. Роспатент позицию Кунгурского мясокомбината не поддержал, после чего дело возобновили, но опять приостановили — на этот раз уже из-за обращения пермского предприятия в Суд по интеллектуальным правам. Это суд частично встал на сторону комбината. Было решено, что слово «Южная» не ассоциируется у потребителей с товарным знаком колбасы определенного производителя.

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Кунгурский мясокомбинат победил в судебном споре из-за авторских прав на продуктовый бренд. Речь об исковом заявлении, решение по которому принял Арбитражный суд Пермского края. Истцом выступало ПАО «Группа Черкизово», требовавшее взыскать с мясокомбината из Кунгура более 141,8 млн рублей за использование продукции с названием «Южная». «На момент начала использования обозначения „Южная“ ответчик не нарушал чьих-либо прав в силу отсутствия госрегистрации этого обозначения в качестве товарного знака, а также его широкого использования разными не связанными между собой производителями. Это ранее установил Суд по интеллектуальным правам. Исходя из изложенного, арбитражный суд приходит к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат», — сообщается в судебном решении. Копия документа имеется в распоряжении URA.RU. ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“ в июне 2023 года. Истец пытался взыскать 141,8 млн рублей за использование пермским предприятием товарного знака „Южная“. Под ним „Группа Черкизово“ выпускает вареную колбасу. Под таким же названием предприятие в Кунгуре производило и реализовывало мясную грудинку. Тяжбы по делу временно приостанавливали из-за обращения ответчика в Роспатент. Там он оспаривал предоставление защиты прав на бренд. Роспатент позицию Кунгурского мясокомбината не поддержал, после чего дело возобновили, но опять приостановили — на этот раз уже из-за обращения пермского предприятия в Суд по интеллектуальным правам. Это суд частично встал на сторону комбината. Было решено, что слово «Южная» не ассоциируется у потребителей с товарным знаком колбасы определенного производителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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