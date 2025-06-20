Реготделение партии «Новые люди» определилось с кандидатом на выборы губернатора Пермского края. На конференции 20 июня НЛ, как и прогнозировало URA.RU, выдвинули депутата заксобрания Дениса Шитова, сообщают источники агентства в политэлитах.
«Вечером в пятницу, 20 июня, прошла конференция „Новых людей“. На ней единогласно поддержали кандидатуру Дениса Шитова», — сообщил инсайдер.
Выдвижение депутата Заксобрания, который возглавляет реготделение НЛ с 2021 года, было поддержано центральным советом партии в Москве. Денис Шитов подтвердил URA.RU информацию. Он намерен подать документы в избирком 21 июня.
Ранее URA.RU сообщало, что на выборы губернатора уже выдвинули кандидатов от ЕР (Дмитрий Махонин), «Партии пенсионеров» (Людмила Караваева). Выборы пройдут 12—14 сентября.
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