Еще одна партия выдвинула кандидата на выборы пермского губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился

«Новые люди» выдвинули Дениса Шитова в губернаторы Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, шитов денис
Кандидатуру Дениса Шитова поддержали в центральном совете партии Фото:

Реготделение партии «Новые люди» определилось с кандидатом на выборы губернатора Пермского края. На конференции 20 июня НЛ, как и прогнозировало URA.RU, выдвинули депутата заксобрания Дениса Шитова, сообщают источники агентства в политэлитах.

«Вечером в пятницу, 20 июня, прошла конференция „Новых людей“. На ней единогласно поддержали кандидатуру Дениса Шитова», — сообщил инсайдер.

Выдвижение депутата Заксобрания, который возглавляет реготделение НЛ с 2021 года, было поддержано центральным советом партии в Москве. Денис Шитов подтвердил URA.RU информацию. Он намерен подать документы в избирком 21 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборы губернатора уже выдвинули кандидатов от ЕР (Дмитрий Махонин), «Партии пенсионеров» (Людмила Караваева). Выборы пройдут 12—14 сентября.

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Реготделение партии «Новые люди» определилось с кандидатом на выборы губернатора Пермского края. На конференции 20 июня НЛ, как и прогнозировало URA.RU, выдвинули депутата заксобрания Дениса Шитова, сообщают источники агентства в политэлитах. «Вечером в пятницу, 20 июня, прошла конференция „Новых людей“. На ней единогласно поддержали кандидатуру Дениса Шитова», — сообщил инсайдер. Выдвижение депутата Заксобрания, который возглавляет реготделение НЛ с 2021 года, было поддержано центральным советом партии в Москве. Денис Шитов подтвердил URA.RU информацию. Он намерен подать документы в избирком 21 июня. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы губернатора уже выдвинули кандидатов от ЕР (Дмитрий Махонин), «Партии пенсионеров» (Людмила Караваева). Выборы пройдут 12—14 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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