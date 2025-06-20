Политика Выборы Еще одна партия выдвинула кандидата на выборы пермского губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился «Новые люди» выдвинули Дениса Шитова в губернаторы Пермского края 20 июня 2025 в 20:09 Размер текста - 17 + Кандидатуру Дениса Шитова поддержали в центральном совете партии Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Реготделение партии «Новые люди» определилось с кандидатом на выборы губернатора Пермского края. На конференции 20 июня НЛ, как и прогнозировало URA.RU, выдвинули депутата заксобрания Дениса Шитова, сообщают источники агентства в политэлитах. «Вечером в пятницу, 20 июня, прошла конференция „Новых людей“. На ней единогласно поддержали кандидатуру Дениса Шитова», — сообщил инсайдер. Выдвижение депутата Заксобрания, который возглавляет реготделение НЛ с 2021 года, было поддержано центральным советом партии в Москве. Денис Шитов подтвердил URA.RU информацию. Он намерен подать документы в избирком 21 июня. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы губернатора уже выдвинули кандидатов от ЕР (Дмитрий Махонин), «Партии пенсионеров» (Людмила Караваева). Выборы пройдут 12—14 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Реготделение партии «Новые люди» определилось с кандидатом на выборы губернатора Пермского края. На конференции 20 июня НЛ, как и прогнозировало URA.RU, выдвинули депутата заксобрания Дениса Шитова, сообщают источники агентства в политэлитах. «Вечером в пятницу, 20 июня, прошла конференция „Новых людей“. На ней единогласно поддержали кандидатуру Дениса Шитова», — сообщил инсайдер. Выдвижение депутата Заксобрания, который возглавляет реготделение НЛ с 2021 года, было поддержано центральным советом партии в Москве. Денис Шитов подтвердил URA.RU информацию. Он намерен подать документы в избирком 21 июня. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы губернатора уже выдвинули кандидатов от ЕР (Дмитрий Махонин), «Партии пенсионеров» (Людмила Караваева). Выборы пройдут 12—14 сентября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям