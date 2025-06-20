Владельцев ФК «Торпедо» Соболева и Скородумова задержали

В Москве и Московской области прошли обыски у владельца и директора футбольного клуба «Торпедо» после их задержания в рамках уголовного дела о попытке повлиять на результат спортивных соревнований. Об этом 20 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«При участии оперативников ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России подозреваемые были задержаны. В используемых ими жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области проведены обыски. Изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — отметила Ирина Волк.
Как уточнила представитель МВД, Скородумову и Соболеву предъявлено обвинение по трем преступным эпизодам. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и возможных соучастников противоправной деятельности.
Уголовное дело против Леонида Соболева и Валерия Скородумова было возбуждено ранее по статье 184 УК РФ о попытке оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования. По данным адвоката, речь идет не о даче взятки, а о попытке повлиять на исход матчей, что предусматривает до семи лет лишения свободы. ФК «Торпедо» по итогам сезона получил право на возвращение в Российскую премьер-лигу.
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