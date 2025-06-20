Стали известны подробности по уголовному делу в отношении руководителей «Торпедо»

Директор футбольного клуба «Торпедо Москва» Валерий Скородумов и владельцем команды Леонид Соболев предложили главному судье футбольных матчей с участием команды более одного миллиона рублей за победу в соревнованиях. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения. В сумме оно составило свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий», — отмечает Ирина Волк.
В обмен на денежные средства судья должен был обеспечить команде ФК «Торпедо» победу. А для этого специалист назначал пенальти в ворота противника и удалял игроков с поля. По данным следствия, таким образом были изменены результаты трех матчей.
Ранее в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье о противоправном влиянии на результат спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК РФ). По данным следствия, подозреваемые пытались повлиять на судью для получения выгодных решений в пользу команды, а в их офисах и по месту жительства прошли обыски.
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