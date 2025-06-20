Стали известны подробности по уголовному делу в отношении руководителей «Торпедо»

Владелец и директор «Торпедо» пытались подкупить судью на миллион рублей
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Получивший взятку арбитр повлиял на результаты трех матчей с участием ФК «Торпедо»
Получивший взятку арбитр повлиял на результаты трех матчей с участием ФК «Торпедо» Фото:

Директор футбольного клуба «Торпедо Москва» Валерий Скородумов и владельцем команды Леонид Соболев предложили главному судье футбольных матчей с участием команды более одного миллиона рублей за победу в соревнованиях. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения. В сумме оно составило свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий», — отмечает Ирина Волк.

В обмен на денежные средства судья должен был обеспечить команде ФК «Торпедо» победу. А для этого специалист назначал пенальти в ворота противника и удалял игроков с поля. По данным следствия, таким образом были изменены результаты трех матчей. 

Ранее в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье о противоправном влиянии на результат спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК РФ). По данным следствия, подозреваемые пытались повлиять на судью для получения выгодных решений в пользу команды, а в их офисах и по месту жительства прошли обыски.

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Директор футбольного клуба «Торпедо Москва» Валерий Скородумов и владельцем команды Леонид Соболев предложили главному судье футбольных матчей с участием команды более одного миллиона рублей за победу в соревнованиях. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк. «Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» денежные вознаграждения. В сумме оно составило свыше 1 млн рублей за выполнение определенных действий», — отмечает Ирина Волк. В обмен на денежные средства судья должен был обеспечить команде ФК «Торпедо» победу. А для этого специалист назначал пенальти в ворота противника и удалял игроков с поля. По данным следствия, таким образом были изменены результаты трех матчей.  Ранее в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье о противоправном влиянии на результат спортивного соревнования (ч. 2 ст. 184 УК РФ). По данным следствия, подозреваемые пытались повлиять на судью для получения выгодных решений в пользу команды, а в их офисах и по месту жительства прошли обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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