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21:33
Гениально играл, жил на две семьи и построил Храм: главное о жизни Валерия Золотухина
21:31
Путин: Израиль почти русскоговорящая страна
21:24
«У нас каждый шаг записан»: Путин напугал модератора беседы на ПМЭФ. Видео
8 грубейших ошибок в деле редактора URA.RU
21:20
«Скорую не могли дождаться восемь часов»: многодетная семья из Тюмени подхватила опасный вирус в Сочи
21:16
Путин раскрыл масштаб потерь ВСУ в Курской области
21:08
О рекордных достижениях и глобальных вызовах - главные заявления Путина об экономике России на ПМЭФ
Свердловские слухи: таксисты сходят с ума
21:04
Путин раскрыл истинную цель вторжения ВСУ в Курскую область
21:01
Путин ответил, будет ли перед ВС РФ стоять задача установить контроль над Сумами
21:00
Приговор экс-руководителю дорожной дирекции и рост цен на продукты:на Ямале 20 июня
«Картошка в 4 раза подорожала, это безобразие»: Зюганов раскритиковал экономический блок в правительстве РФ
21:00
Курорт за 35 миллионов и новая разметка: главное в Кургане за 20 июня
20:56
Путин высказал свое мнение по поводу возможного убийства лидера Ирана Хаменеи
20:54
Добыча йода и развитие туризма: Кухарук подписал новые соглашения на третий день ПМЭФ-2025
Слухи ХМАО: миллиардер срочно уволил сестру
20:51
В парке возле УрФУ обнаружили труп
20:50
Тюменские выпускники станцевали вальс на набережной: как это было. Фоторепортаж
20:50
Пермяку не удалось оспорить штраф за драку с министром культуры
Слухи ЯНАО: нефтяники уходят в майнинг
20:49
Путин: вся Украина наша
20:49
В Перми за полмиллиарда рублей на продажу выставили промышленную базу. Скрин
20:45
Студентам Челябинска предлагают лучшие новостройки рядом с главными вузами. Фото
Курганские слухи: тайная борьба с самокатчиками
20:40
Итоги ПМЭФ-2025 для Челябинской области: каким крупным инвестпроектам дали старт
20:37
Путин призвал не навредить мирному урегулированию войны между Ираном и Израилем
20:30
В курганском парке установили новые качели. Видео
Путин откликнулся на экстренную просьбу стран Персидского залива после атаки на Иран
20:29
Пленный боец ВСУ попросил Путина о помиловании
20:29
Синоптики рассказали, какая погода будет в выходные в Пермском крае
20:26
Стали известны подробности по уголовному делу в отношении руководителей «Торпедо»
Челябинские слухи: помощник депутата зажег под «Сигма бой»
20:22
Путин сделал неожиданное заявление по поводу капитуляции Украины
20:21
Еще одного свердловского бойца вернули из украинского плена. Фото
20:21
«Как восход солнца»: Путин уточнил политику России и Китая в рамках создания нового миропорядка
Как проходит церемония прощания со звездой фильма «Любовь и голуби» Натальей Теняковой. Фоторепортаж
20:20
Жители ХМАО предлагают альтернативу дачным домам. Фото
20:15
Ямальские рыбаки выловили для комбмната 20 тонн налима
20:15
Чиновник мэрии ХМАО предложил депутату вместе с ним пройти тест на полиграфе
Тюменские слухи: красотки уехали на ПМЭФ за мужьями
20:14
Челябинская область на ПМЭФ-2025 подписала соглашения на 200 млрд рублей
20:13
Стало известно, сколько денег нужно пермякам для комфортной жизни
20:10
Владельцев ФК «Торпедо» Соболева и Скородумова задержали
Встреча с Трампом, дата переговоров с Украиной и торможение экономики: о чем Песков заявил на ПМЭФ
20:09
Пауэрлифтеры из Курганской области завоевали медали на чемпионате в Мурманске. Фото
20:09
Еще одна партия выдвинула кандидата на выборы пермского губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился
20:07
Подросток среди тяжелораненых: Иран нанес ракетный удар по Хайфе
1
Пермские слухи: чиновники сбежали из кафе
20:06
«Ядерная катастрофа»: Небензя рассказал, к чему приведут удары Израиля по Ирану
2
20:05
Активисты объяснили, зачем приехал экскаватор к Дому Малахова в Екатеринбурге, мэрия опровергла
1
20:04
В Академическом районе пробки станут больше — там на главных улицах затеяли ремонт
Дроны целых пять дней не давали умереть российскому бойцу: карта СВО на 20 июня
20:01
«Мегафонная оголтелая риторика»: Захарова оценила переговоры между Ираном и Европой по ядерной тематике
19:59
Российские леса спасают планету: Титов раскрыл новый климатический потенциал страны
19:50
Олег Дерипаска раскрыл секрет богатства
Где посмотреть выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-трансляция
19:43
Звезда «Реальных пацанов» с женой борется за 10 млн рублей в остросюжетному шоу ТНТ. Фото
19:41
«Кабальные условия»: адвокат семьи Тиммы раскрыла условия брачного договора с Седоковой
1
19:40
Работник нефтяной компании из ХМАО добился компенсации за падение с автокрана
Поставки парализованы: что за система «Меркурий», которая не работает четвертый день
19:40
В Екатеринбурге на Встрече выпускников КВН замечены звезды. Фото, видео
19:38
Боец из ХМАО провел в украинском плену два года
19:37
Минюст внес в реестр иноагентов публициста Бориса Стомахина
1
Удар по офису Microsoft и крупномасштабная воздушная атака: карта войны на Ближнем Востоке на 20 июня
19:35
Губернатор Шумков и вице-премьер Азербайджана договорились об обмене визитами. Инсайд URA.RU подтвердился
1
19:32
Хуснуллин предсказал рост цен на жилье в России
1
19:29
В Москве вспыхнул конфликт с участием «Русской общины» из-за лезгинки во дворе. Видео
Нашли мертвым с огнестрельным ранением: чем запомнился вице-губернатор Ленобласти Петров
19:24
Прокурор из ХМАО добился увольнения бывшего вице-мэра по утрате доверия
19:23
«Партия пенсионеров» определилась с кандидатами на выборы в челябинское заксобрание
19:22
«Спрос будет диктовать»: Титов рассказал о новой модели роста экономики в России
3
Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки: насколько она упадет в 2025 году
19:20
Газпромбанк вложится в строительство конгресс-центров в двух регионах
19:20
Власти ХМАО назвали города с самым дешевым бензином. Инфографика
1
19:14
Писатель Соломонов внесен в реестр иноагентов
19:11
Востоковед-политолог Елена Супонина: у Ирана нет цели создать ядерное оружие
19:05
Путин оценил размер доли БРИКС в мировой экономике
19:01
«Шмон жесткий»: в аэропорту Екатеринбурга ужесточили меры контроля
3
19:00
Путин привел оборонной промышленности пример успешной работы
18:59
Ядовитые змеи, пауки и жуки: кого опасаться на юге России и как спасти себе жизнь
18:58
Путин выступил против принципов неоколониализма на мировой арене
18:54
Президент Путин на ПМЭФ-2025 отметил Челябинскую область. Видео
18:50
Путин обратился к Госдуме по поводу работы маркетплейсов
2
18:50
Путин высказался о судьбе цифрового рубля
1
18:48
В Кургане временно отключат воду в нескольких больницах и в ряде домов. Список
1
18:44
«Наше мнение слышат»: свердловский бизнес оценил работу властей по улучшению инвестклимата
18:44
Путин поделился свои главным пожеланием к экономике России
1
18:43
Путин сравнил Россию с Францией по количеству безработной молодежи
2
18:40
Пермский священник рассказал подробности атаки дрона-камикадзе на его машину в зоне СВО. Видео
18:38
Ушел из жизни бывший глава отделения КПРФ в Нижневартовске
18:38
Житель Кургана в присутствии детей пластиковой трубой убил сожительницу
18:36
Путин поставил новую цель перед экономическим блоком
1
18:36
Слуцкий возглавил пул ЛДПР на выборах в челябинский парламент
18:35
Ямальские предприниматели смогут получить обратную связь от властей через «Госуслуги»
18:34
Объездил полмира и нашел жену в лифте: телеведущему Николаю Дроздову — 88
1
18:32
Путин отметил прогресс России в борьбе с бедностью за 25 лет
18:31
В челябинском селе задержан директор дорожной фирмы. Видео
18:31
Фуры, дроны и техника: курганский казак Исаев помог передать в зону СВО 120 тонн груза
18:30
В обнимку с плесенью: как живут курганцы в вечно затопляемых квартирах. Фото, видео
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18:29
Возле школы в Перми иномарка сбила ребенка
18:29
Суд продлил арест свердловскому застройщику, у которого вымогал взятку экс-мэр Дегтярска
18:26
Путин объяснил, что нужно сделать, чтобы повысить доходы россиян
1
18:26
Путин рассказал о ситуации с ростом цен в России
3
18:21
Кактусы в Лабубу, которые пытался ввезти пермяк, оказались опасными сорняками
18:20
На ПМЭФ назвали разницу между женским и мужским подходом к бизнесу
1
18:20
Путин: РФ достигла рекордного снижения бедности до 7,2%
18:20
Протестный тюменский муниципалитет доверят заму предыдущего главы
18:17
В Кургане новую поликлинику за миллиард рублей достроят в этом году
3
18:15
Зеленский ввел санкции против компании из Екатеринбурга
18:15
Путин: ВВП России растет, несмотря на сложные условия
18:15
Власти ищут главного архитектора Пермского края
18:14
Газпромбанк будет привлекать молодые кадры в науку
18:10
В ЯНАО вырос спрос на мобильные рестораны
18:08
Путин призвал перейти к экономике высоких зарплат
18:07
В прокуратуре рассказали, как челябинский школьник попал под косилку трактора
1
18:05
«Ожирение — это болезнь»: педиатр предупредила о губительной опасности лишнего веса
18:05
Курганский депутат-чемпион по воркауту прокачал школьников в лагере. Видео
18:03
Путин рассказал о впечатляющем достижении России на мировой арене
18:01
В ХМАО хирурги удалили у пациентки огромную опухоль в матке
1
17:53
За власть в Тобольском районе поборются сельский мэр и кандидат в губернаторы
17:53
Акционеры пермского завода решили не выплачивать себе дивиденды
17:50
Россиян научат проверять факты на достоверность
17:49
Министр энергетики Цивилев рассказал о разговоре с иранским коллегой под бомбежками Израиля
17:44
В Нижневартовске дополнительные доходы бюджета направят семьям участников СВО
17:43
Зюганов поспорил с Орешкиным из-за российской модели экономики
1
17:43
Зеленский ввел санкции против компании из Златоуста за производство дронов и их деталей
17:40
Зеленский ввел новые санкции против России
17:39
Россия нашла нового партнера по поставкам СПГ
1
17:35
Жители пригорода Челябинска потребовали сделать дорогу до нового детского садика. Фото
17:34
Владелец «Домодедово» обжаловал передачу активов государству
4
17:33
Как получить хороший урожай арбузов: от подготовки земли до сбора урожая
17:32
На ПМЭФ назвали ключевые тренды будущего на рынке труда
1
17:29
Челябинский «Трактор» продолжает кроить состав
1
17:27
В ЯНАО определили победителя конкурса на создание детского лагеря «Ямалия» в Крыму
17:27
Две остановки в Перми сменят названия
17:25
Россиянам раскрыли, как избавлялись от гололеда минувшей зимой
17:24
Хуснуллин объяснил заморозку льготной ипотеки для родителей
1
17:22
Экс-мэр Златоуста построит челябинский горный курорт «Уреньга» за 50 млрд рублей
2
17:22
В Тюмени стартовал традиционный вальс выпускников на набережной. Видео
17:19
«Они давно включились»: Зюганов рассказал об американском участии в войне Ирана и Израиля
17:18
Экс-тренер ХК «Зауралье» Звягин спустя полгода покидает московский клуб. Инсайд
17:17
В Челябинск приехал Николай Цискаридзе. Видео
17:16
В Заозерном районе Кургана построят восемь площадок для отдыха. Фото
4
17:13
Кухарук и Собянин договорились о сотрудничестве на ПМЭФ
17:12
Ямал получил на ПМЭФ награду «Основа будущих побед»
17:10
«Новые люди» определились с кандидатом на пост губернатора Свердловской области
3
17:09
Силуанов заявил о первых сигналах возврата западных компаний в РФ
1
17:08
Челябинец вернулся из украинского плена
17:05
В Челябинске рейд полиции в спа-салон закончился для девушки протоколом за проституцию. Видео
3
17:05
Курганский вице-губернатор Алексеев поздравил курсантов и вспомнил студенчество. Фото
17:03
Круглогодичный термальный комплекс за 15 млрд рублей появится в Челябинской области
17:02
Тюменский подросток планировал устроить массовое убийство в школе
17:02
В Пермском крае авиашоу «Крылья Пармы» пройдет в июле
17:00
Пермские власти ищут подрядчика для укрепления берега у Мотовилихинских заводов
17:00
Травмирование челябинского школьника косилкой трактора вылилось в уголовное дело
16:57
Бахрейн поблагодарил Путина за усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке
16:56
Из плена вернулось трое пермских контрактников. Видео
16:54
Экс-главу дорожной дирекции ЯНАО осудили за взятку в 37 млн рублей
16:54
На выходных в Кургане будет ветрено и дождливо
16:54
Курганская область вошла в топ-5 по газификации с инвестициями 32 миллиарда рублей
3
16:53
Овощи, рыба и алкоголь: что больше всего подорожало в ЯНАО
16:51
Экс-футболист «Спартака» Промес экстрадирован в Нидерланды
1
16:51
Губернатор Шумков встретится на ПМЭФ с вице-премьером Азербайджана Мустафаевым. Инсайд
2
16:50
Умная баня и бассейн с морской водой: топ баз отдыха под Пермью с лучшим рейтингом
16:43
Курганский выпускник, который взял золото на олимпиаде в Китае, сдал ЕГЭ на 100 баллов
1
16:40
Поставки лесоматериалов из Пермского края в Китай увеличились
1
16:39
Стало известно, как Николай Дроздов отпразднует 88-й день рождения
16:37
Тюменский солдат вернулся из плена на Украине
16:33
Тюменцам объяснили, как начисляется плата за отопление за май
4
16:31
Гаишники все выходные будут ловить лихачей с тонировкой в Екатеринбурге
16:31
Алаудинов обратился с неожиданной просьбой к россиянам
16:31
Россия и Украина провели еще один этап обмена военнопленными
16:30
Невестка богатейшего депутата думы Сургута Барсова выступила с последним словом в суде
16:29
На улицах Кургана появятся умные светофоры
3
16:26
22 нелегала-могильщика задержали тюменские полицейские
16:24
В Челябинской области будут выпускать больше растительных напитков и масла
16:23
«Оградить читателя от фейков»: Госдума анонсировала поддержку новостных агрегаторов
2
16:20
В Тюмени мигрант начал оскорблять «русскую власть» и оказался в спецприемнике
2
16:17
Власти Оренбурга опровергли слухи о группе диверсантов на границе с Казахстаном
16:17
В Челябинской области построят новый завод по производству тортов
2
16:15
Мэрия Кургана ищет сотрудников на важные должности за 50 тысяч рублей. Скрин
4
16:14
Новые стобалльники по ЕГЭ появились в ЯНАО
16:13
Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными
16:13
Стал известен хедлайнер, который выступит на Дне города в Березниках
16:12
Отец Маска прокомментировал сообщения о предоставлении убежища его сыну
8
16:11
Во сколько челябинцам обойдется билет на прямой поезд до Северной Кореи. Скрин
16:09
Шумков раскрыл, сколько рабочих мест появится в Курганской области в этом году
4
16:08
В Тюменской области обвалились продажи подержанных автомобилей
16:06
На Увильдах построят новый водно-оздоровительный комплекс
1
16:05
В России участились завозы смертельно опасной болезни
15:59
Трампу две недели дайте: журналисты Bloomberg уличили главу США в повторяющихся обещаниях
15:56
Челябинский школьник попал под трактор с косилкой, он в критическом состоянии
2
15:56
«Обращайтесь к авторам вброса»: Захарова прокомментировала информацию об убежище для Илона Маска
1
15:54
У Челябинска появится первый частный город-спутник
1
15:54
Уральские губернаторы Текслер и Шумков подписали документы о важном сотрудничестве. Видео
4
15:53
«НОВАТЭК» начнет работать с вузами Тюменского межуниверситетского кампуса
15:52
«Назад в прошлое»: что можно найти в тюменских секонд-хендах. Фото
15:50
Пермячку накажут за избиение 11-летней дочери
15:47
Лабубу с лицом Лаврова и Набиуллиной начали перепродавать за 100 тысяч рублей
2
15:46
Живущего в США россиянина обвинили в дискредитации ВС РФ
15:45
The Guardian: сын Нетаньяху останется холостяком из-за конфликта с Ираном
15:39
В ЦБ рассказали, когда инфляция придет в норму
1
15:38
Летчик-космонавт рассказал на ПМЭФ-2025 о режиме дня и питания в невесомости
2
15:37
В СК назвали заказчиков терактов в Брянской и Курской областях
15:36
МЧС во второй раз продлевает экстренное предупреждение в Свердловской области
15:35
«Отменяйте поездки в выходные на природу»: штормовой ветер накроет Челябинскую область в ближайшие часы
15:33
Данные об эвакуации оренбуржцев из-за атаки на завод «Стрела» оказались фейком
15:31
Греф отдал управление банком конкуренции
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15:30
Бывший сотрудник тюменской ФСБ вошел в состав курганского избиркома. Инсайд URA.RU подтвердился
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15:29
Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением Московки в Харьковской области
15:29
«Некрасиво поступили»: генпрокурор заявил о жестком контроле за возвращающимися западными компаниями
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15:28
Владелец Zara назвал условие для возвращения в Россию
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15:26
В курганском сквере установят бюст маршала Голикова
15:26
В ЯНАО на 18 дорожных участках ввели реверсивное движение
15:24
В Челябинске вдвое выросло число квартир, которые хотят сдать в аренду. Инфографика
1
15:22
«Пусть медиатор мозги вправит»: Минюст хочет разгрузить суды за счет примирения граждан при разводах
1
15:21
Сказки, природа и дерево: власти показали, как украсят Тюмень ко Дню города
15:20
Пермская безбилетница, убегая от контролеров, сбила с ног пенсионерку. Видео
1
15:20
В Челябинске задержали мужчину за призывы к экстремизму и терроризму. Видео
15:15
Шадринцев ожидают дождливые выходные
15:07
Белоусов поздравил войска за взятие Московки
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В сквер, где мэрия Екатеринбурга запретила стройку, приехал экскаватор. Фото
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15:02
В Махачкале назначили нового временного главу после отставки мэра
15:02
В Курганской области подняли цены на проезд по двум междугородним маршрутам
15:00
Полиция Сургута пришла с облавой на стройку, где работают мигранты. Видео
15:00
Театр, рок-фестиваль и история: крутые ивенты Кургана на этой неделе. Афиша
14:59
Благоустройство озера в ЯНАО растянулось на пять лет и подорожало до 505 млн рублей
14:57
Израиль вновь атаковал больницу в Тегеране
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14:52
В Екатеринбурге мигранта оперативно скрутили за взятку сотруднику ФСБ: видео задержания
14:49
Пермский минкульт разыгрывает миллион рублей
14:48
Лучших полицейских выбрали в Курганской области. Фото
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14:46
Life: задержан замглавы хабаровского минтранса Березовский
14:44
Раненый боец несколько дней полз к своим позициям, получая помощь с неба
2
14:42
Будущее по клику: «Госуслуги» подскажут, кем стать после ЕГЭ
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14:42
Назначен новый врио мэра Махачкалы
14:42
Челябинский депутат Исаев убедил подрядчика восстановить испорченный асфальт. Видео
1
14:39
Стало известно, как будет выглядеть крупнейший в России продуктовый кластер под Екатеринбургом. Фото
2
14:38
Режиссер Михалков возьмет Ефремова на работу
14:38
«На грани ядерной катастрофы»: Захарова предупредила о последствиях ударов по Ирану
14:38
Захарова: в Германии нашли более 100 украинских детей, якобы «похищенных» РФ
1
14:37
Тюменская область опустилась на одну позицию в национальном рейтинге
14:33
В Курганской области семьи потратили миллионы рублей маткапитала на учебу детей
4
14:31
В Челябинске начали дорожать самые маленькие квартиры
1
14:28
SHOT: замминистра транспорта Хабаровского края Березовский задержан
14:28
Хуснуллин анонсировал расширение льготной ипотеки
1
14:28
Пермский министр Зарубин по решению суда остался без квартиры в Сочи
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14:26
«Энтеромикс» против рака: в России начали тестировать новую вакцину
14:25
Штраф за пост: власти ужесточат наказание за рекламу в Instagram*
14:24
Воруют голос и деньги, вербуют в дропы: как мошенники обманывают россиян, что делать для защиты
5
14:22
Россиянам рассказали об экспериментах по продлению жизни
1
14:21
В ЯНАО спасатели ищут пропавшего мужчину, передвигавшегося между селами на лодке
1
14:21
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов за неделю
2
14:17
В Курганской области выпал град размером с черешню. Фото
1
14:15
В Кургане планируют построить центр обработки данных в Заозерном
5
14:12
В Минфине прокомментировали слухи о запуске в РФ онлайн-продажи вина
14:11
Песков заявил, что Россия следит за делом Карапетяна, арестованного в Армении
14:10
Первым абитуриентом в Челябинской области стал советник мэра Лошкина и ветеран СВО Забегаев
14:09
ВС РФ за неделю освободили 6 населенных пунктов в зоне СВО
14:08
В Екатеринбурге летом массово начнут закрывать улицы
1
14:07
Тонны пломбира отправили из Пермского края в Белоруссию, Казахстан и Китай
1
14:05
Курганские аграрии получат скидки до миллиона рублей на тракторы. Фото
5
14:04
В Кремле не стали опровергать новость про «убежище для Маска»
1
14:00
Голикова раскрыла, как в России будут увеличивать продолжительность жизни. Фото
11
14:00
Пермяки по ночам фотографируют в городе сов
13:58
Песков: Путин ведет секретные переговоры с иностранными бизнесменами на ПМЭФ
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Дата переговоров с Украиной будет согласована на следующей неделе