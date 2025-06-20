В Челябинской области 16-летняя девушка опрокинулась на «Ниве» и погибла

В Карталинском районе Челябинской области 16-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Нива» опрокинулась в кювет и погибла. Смертельная авария случилась вечером 20 июня на четвертом километре автодороги «Елизаветопольская — Южно-Степной». Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось. В результате ДТП водитель „Лады Нивы“, девушка 2009 года рождения, скончалась на месте. 16-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована», — констатировали в ведомстве.
На место происшествия направились сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Причины ДТП выясняются.
Как сообщало URA.RU, ранее на трассе «Миасс-Златоуст» при столкновении Toyota Land Cruiser и Lada Granta погибли два человека. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу внедорожника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!