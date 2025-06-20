В Челябинской области 16-летняя девушка опрокинулась на «Ниве» и погибла

В Карталинском районе 20 июня случилось смертельное ДТП с «Лада Нива»
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка погибла, опрокинувшись на «Ниве»
Девушка погибла, опрокинувшись на «Ниве» Фото:

В Карталинском районе Челябинской области 16-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Нива» опрокинулась в кювет и погибла. Смертельная авария случилась вечером 20 июня на четвертом километре автодороги «Елизаветопольская — Южно-Степной». Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось. В результате ДТП водитель „Лады Нивы“, девушка 2009 года рождения, скончалась на месте. 16-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована», — констатировали в ведомстве.

На место происшествия направились сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Причины ДТП выясняются.

Как сообщало URA.RU, ранее на трассе «Миасс-Златоуст» при столкновении Toyota Land Cruiser и Lada Granta погибли два человека. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу внедорожника.

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В Карталинском районе Челябинской области 16-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Нива» опрокинулась в кювет и погибла. Смертельная авария случилась вечером 20 июня на четвертом километре автодороги «Елизаветопольская — Южно-Степной». Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Транспортное средство съехало в правый кювет и опрокинулось. В результате ДТП водитель „Лады Нивы“, девушка 2009 года рождения, скончалась на месте. 16-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована», — констатировали в ведомстве. На место происшествия направились сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Причины ДТП выясняются. Как сообщало URA.RU, ранее на трассе «Миасс-Златоуст» при столкновении Toyota Land Cruiser и Lada Granta погибли два человека. Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу внедорожника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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