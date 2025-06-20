Регионы Уральского федерального округа продолжают демонстрировать высокие темпы развития и усиливают межрегиональное взаимодействие. Регионы систематически осуществляют совместные проекты, поделился представитель президента в УрФО Артем Жога на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Регионы УрФО уже показали себя как одни из самых динамично развивающихся в стране. ... Отмечу, что крепкие партнерские отношения выстроены между всеми субъектами Уральского федерального округа. Регионы регулярно реализуют совместные проекты, поддерживают инициативы и всегда приходят на помощь, когда это требуется», — отметил Жога в своем telegram-канале.
В рамках ПМЭФ состоялось подписание плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами Челябинской и Курганской областей. Документ предполагает совместную работу до 2027 года в сферах экономики, экологии, туризма и сельского хозяйства. Подробности были обсуждены на встрече с губернаторами Алексеем Текслером и Вадимом Шумковым, где присутствовал полпред в УрФО.
Кроме того, на встрече с губернатором Югры Русланом Кухаруком рассмотрели развитие региона и строительство крупнейшего инфраструктурного объекта округа — моста через Обь. Также поднималась тема трудноизвлекаемых запасов нефти, которые в ближайшее время станут ключевым источником добычи. На сегодня извлекаемые запасы нефти в Югре оцениваются в 11 миллиардов тонн.
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