20 июня 2025

Военкор Поддубный: ВС РФ ударили по месту запуска БЭК под Одессой

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские снаряды поразили цель
Российские снаряды поразили цель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска поразили вражеские цели в поселке Овидиополь вблизи Одессы. С этой точки ВСУ запускали безэкипажные катера (БЭКи) в сторону Крыма, сообщил военкор Евгений Поддубный.

«Удар по целям в Овидиополе <...>. Поселок в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов в сторону Крыма. Располагались там и склады ГСМ», — указал военкор в своем telegram-канале.

Поддубный завил, что у живой силы противника большие проблемы на обозначенном участке. Такое предположение он сделал, опираясь на цвет и плотность «дымовой завесы».

Ранее ВС РФ уже наносили удары по военной инфраструктуре Одесской области, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для БЭКов боеприпасами. Также был атакован центр радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. В Минобороны РФ отметили, что это ответ за нападения на российские регионы при помощи БПЛА, передает «Национальная служба новостей».

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Российские войска поразили вражеские цели в поселке Овидиополь вблизи Одессы. С этой точки ВСУ запускали безэкипажные катера (БЭКи) в сторону Крыма, сообщил военкор Евгений Поддубный. «Удар по целям в Овидиополе <...>. Поселок в последнее время служил одним из районов запуска украинских БЭКов в сторону Крыма. Располагались там и склады ГСМ», — указал военкор в своем telegram-канале. Поддубный завил, что у живой силы противника большие проблемы на обозначенном участке. Такое предположение он сделал, опираясь на цвет и плотность «дымовой завесы». Ранее ВС РФ уже наносили удары по военной инфраструктуре Одесской области, уничтожив около 100 контейнеров с комплектующими для БЭКов боеприпасами. Также был атакован центр радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области. В Минобороны РФ отметили, что это ответ за нападения на российские регионы при помощи БПЛА, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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