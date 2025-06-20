20 июня 2025

Минобороны: над Россией сбили 23 БПЛА за два часа

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В результате атаки сбиты 23 БПЛА
В результате атаки сбиты 23 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В период с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня дежурные подразделения ПВО ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. В частности, 15 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской областью, еще два — над Воронежской областью.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в официальном telegram-канале Минобороны России. О пострадавших не сообщается.

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В период с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня дежурные подразделения ПВО ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. В частности, 15 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской областью, еще два — над Воронежской областью. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в официальном telegram-канале Минобороны России. О пострадавших не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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