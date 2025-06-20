Минобороны: над Россией сбили 23 БПЛА за два часа

В результате атаки сбиты 23 БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В период с 22:00 до 23:55 по московскому времени 20 июня дежурные подразделения ПВО ликвидировали 23 БПЛА самолетного типа, запущенных со стороны Украины. В частности, 15 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, шесть — над Курской областью, еще два — над Воронежской областью.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в официальном telegram-канале Минобороны России. О пострадавших не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!