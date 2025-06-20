20 июня 2025

Обвиняемые в изнасиловании и вымогательстве задержаны в Москве

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Обвиняемым грозит лишение свободы
Обвиняемым грозит лишение свободы Фото:

Два человека задержаны в Москве по обвинению в изнасиловании и вымогательстве у девушки. Об этом рассказали в Следственном комитете.

«Обвиняемых... арестовали на два месяца. Фигурантам предъявлены обвинения за изнасилование и вымогательство», — передает РБК со ссылкой на столичный СК.

По данным следствия, злоумышленники держали девушку в квартире на улице Молдагуловой. Там с нее требовали 18 тысяч долларов, затем изнасиловали.

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Два человека задержаны в Москве по обвинению в изнасиловании и вымогательстве у девушки. Об этом рассказали в Следственном комитете. «Обвиняемых... арестовали на два месяца. Фигурантам предъявлены обвинения за изнасилование и вымогательство», — передает РБК со ссылкой на столичный СК. По данным следствия, злоумышленники держали девушку в квартире на улице Молдагуловой. Там с нее требовали 18 тысяч долларов, затем изнасиловали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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