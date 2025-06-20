Обвиняемые в изнасиловании и вымогательстве задержаны в Москве

Обвиняемым грозит лишение свободы
Два человека задержаны в Москве по обвинению в изнасиловании и вымогательстве у девушки. Об этом рассказали в Следственном комитете.
«Обвиняемых... арестовали на два месяца. Фигурантам предъявлены обвинения за изнасилование и вымогательство», — передает РБК со ссылкой на столичный СК.
По данным следствия, злоумышленники держали девушку в квартире на улице Молдагуловой. Там с нее требовали 18 тысяч долларов, затем изнасиловали.
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