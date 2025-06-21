NYP: Байден работает над неизвестным проектом в Вашингтоне

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Возможно Байден работает над своей книгой и открытием библиотеки и фонда в свою честь
Возможно Байден работает над своей книгой и открытием библиотеки и фонда в свою честь Фото:

Бывший президент США Джо Байден продолжает ездить на работу в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр. Он занимается нераскрытым проектом в предоставленном ему офисе, сообщает газета New York Post.

«Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе ... „Это действительно загадка“, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия», — передает слова источника газета. Также он подчеркнул, что нынешние сотрудники бывшего президента США избегают обсуждать детали его деятельности во время визитов в Вашингтон.

Источники издания предполагают, что Байден работает над собственной книгой и рассматривает создание собственной библиотеки и фонда. Офис в Вашингтоне предоставлен ему бесплатно как бывшему президенту до июля текущего года.

Ранее NYP сообщала, что публичные выступления Байдена, не пользуются спросом. Цена за одно мероприятие с бывшим президентом США около 300 тысяч долларов. Это может привести к финансовым трудностям для семьи политика, учитывая прежние сообщения СМИ о неоднозначных бизнес-связях членов семьи Байдена.

Ранее, в начале июня 2025 года, действующий президент США Дональд Трамп поручил провести расследование использования автоподписи Джо Байдена на официальных документах в период его президентства. Власти намерены выяснить, кто принимал ключевые решения и подписывал указы от имени Байдена, а также исследовать возможные попытки скрыть информацию о его состоянии здоровья.

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Бывший президент США Джо Байден продолжает ездить на работу в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр. Он занимается нераскрытым проектом в предоставленном ему офисе, сообщает газета New York Post. «Несколько выходцев из Белого дома Байдена говорят, что есть интрига относительно того, чем именно он занимается большую часть недель в своем временном офисе ... „Это действительно загадка“, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия», — передает слова источника газета. Также он подчеркнул, что нынешние сотрудники бывшего президента США избегают обсуждать детали его деятельности во время визитов в Вашингтон. Источники издания предполагают, что Байден работает над собственной книгой и рассматривает создание собственной библиотеки и фонда. Офис в Вашингтоне предоставлен ему бесплатно как бывшему президенту до июля текущего года. Ранее NYP сообщала, что публичные выступления Байдена, не пользуются спросом. Цена за одно мероприятие с бывшим президентом США около 300 тысяч долларов. Это может привести к финансовым трудностям для семьи политика, учитывая прежние сообщения СМИ о неоднозначных бизнес-связях членов семьи Байдена. Ранее, в начале июня 2025 года, действующий президент США Дональд Трамп поручил провести расследование использования автоподписи Джо Байдена на официальных документах в период его президентства. Власти намерены выяснить, кто принимал ключевые решения и подписывал указы от имени Байдена, а также исследовать возможные попытки скрыть информацию о его состоянии здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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