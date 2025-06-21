Суд арестовал имущество замруководителя аппарата РЖД Каменева

Московский суд принял решение об аресте имущества замруководителя административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» Юрия Каменева, проходящего по делу о получении взяток в особо крупном размере, а также об организации либо участии в преступном сообществе. Об этом свидетельствуют материалы суда.
«Суд в Москве по ходатайству следствия арестовал имущество... Каменева», — пишет РИА Новости. Согласно документам, соответствующее решение было вынесено судом столицы в середине весны текущего года по представлению следователя.
Юрий Каменев обвиняется по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере, а также в создании или участии в деятельности преступного сообщества с использованием служебного положения. С октября 2024 года он содержится под стражей в следственном изоляторе. Сам 60-летний фигурант свою вину отрицает. На официальном сайте ОАО «РЖД» Каменев по-прежнему указан в должности заместителя руководителя административно-организационного аппарата компании.
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