Ограничения на полеты ввели в аэропорту Казани

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Ограничения ввели на фоне атак БПЛА
Ограничения ввели на фоне атак БПЛА Фото:

В Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности. Об этом 20 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)», — говорится в сообщении Кореняко.

Ограничения введены на фоне серии атак украинских беспилотников, которые за ночь затронули несколько российских регионов. В результате ударов в Белгородской области пострадала семейная пара, находившаяся в автомобиле, а в Курской области власти объявили опасность атаки БПЛА. В ДНР погиб начальник предприятия «Вода Донбасса». Оперативная информация об атаке ВСУ на территории России публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Казани временно ограничили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности. Об этом 20 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Казани (код ИКАО: UWKD)», — говорится в сообщении Кореняко. Ограничения введены на фоне серии атак украинских беспилотников, которые за ночь затронули несколько российских регионов. В результате ударов в Белгородской области пострадала семейная пара, находившаяся в автомобиле, а в Курской области власти объявили опасность атаки БПЛА. В ДНР погиб начальник предприятия «Вода Донбасса». Оперативная информация об атаке ВСУ на территории России публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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