Дело журналистки Курбангалеевой* поступило в военный суд

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Двух соучастников обвинили в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о ВС РФ
Двух соучастников обвинили в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о ВС РФ Фото:

Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (оба признаны в РФ иноагентами и включены в перечень террористов). Их обвиняют в публичном оправдании и пропаганде террора, а также распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, уточнили в ведомстве.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, «материалы уголовного дела поступили на рассмотрение» и касаются преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием интернета группой лиц). Кроме того, Курбангалееву обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложных данных, содержащих сведения об использовании ВС РФ). «Процесс будет проходить в заочной форме», — объяснили Жирнова в беседе с ТАСС.

По данным следствия, в мае прошлого года, находясь за пределами России, соучастники опубликовали на личном канале одного из видеохостингов видеозапись, которая содержит признаки призыва к террористической деятельности и ее оправдания. В январе 2023-го — Курбангалеева разместила на канале мессенджера информацию, которую следствие считает заведомо ложной и касающейся действий российских военных в ходе спецоперации.

На данный момент оба фигуранта находятся за границей. По решению суда им заочно назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в международный розыск.

*Фарида Курбангалеева — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ

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Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (оба признаны в РФ иноагентами и включены в перечень террористов). Их обвиняют в публичном оправдании и пропаганде террора, а также распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, уточнили в ведомстве. По словам пресс-секретаря суда Ирины Жирновой, «материалы уголовного дела поступили на рассмотрение» и касаются преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием интернета группой лиц). Кроме того, Курбангалееву обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложных данных, содержащих сведения об использовании ВС РФ). «Процесс будет проходить в заочной форме», — объяснили Жирнова в беседе с ТАСС. По данным следствия, в мае прошлого года, находясь за пределами России, соучастники опубликовали на личном канале одного из видеохостингов видеозапись, которая содержит признаки призыва к террористической деятельности и ее оправдания. В январе 2023-го — Курбангалеева разместила на канале мессенджера информацию, которую следствие считает заведомо ложной и касающейся действий российских военных в ходе спецоперации. На данный момент оба фигуранта находятся за границей. По решению суда им заочно назначена мера пресечения в виде заключения под стражу. Они объявлены в международный розыск. *Фарида Курбангалеева — внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, признана иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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