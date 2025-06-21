В «Дом.РФ» объявили, что пик высоких ипотечных ставок уже пройден

В России прошел пик высоких процентных ставок по ипотечным программам после снижения Центробанком ключевой ставки до 20%. Дальнейшие шаги регулятора в экономике определятся тенденциями инфляции, однако денежно-кредитная политика в ближайшее время останется достаточно жесткой. Об этом сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.
«В начале месяца Банк России снизил ключевую ставку до 20%. Это решение можно интерпретировать как знак того, что пик высоких ставок пройден. При этом Банк России подчеркнул, что дальнейшие шаги будут зависеть от динамики инфляции. <...> В любом случае сигнал дан, что снижение начато», — заявил Мутко для ТАСС в рамках
Так, ряд коммерческих банков вслед за решением ЦБ РФ уже объявили о снижении ставок по ипотеке. Однако текущие значения в более чем 20% (ставки находятся на уровне около 26%) по-прежнему сдерживают спрос. По словам Виталия Мутко, говорить о полном восстановлении ипотечного рынка и его возможном росте пока рано.
Согласно прогнозам гендиректора «Дом.РФ», к концу 2025 года ключевая ставка может снизиться до 16–17%. При достижении этих значений могут появиться предпосылки для восстановления рыночной ипотеки.
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