В Копейске для погорельцев и жильцов ветхих домов выделили аварийное жилье

Администрацию Копейска в Челябинской области обязали расширить маневренный фонд безопасными домами. Сейчас половина из имеющихся площадей признана аварийными. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратура Копейска провела проверку исполнения жилищного законодательства при содержании маневренного фонда на территории городского округа. В настоящее время в его состав входят 112 жилых помещений, из которых почти половина — 53 помещения — признаны аварийными, граждане в них не проживают. Прокуратура в судебном порядке обязала администрацию расширить маневренный фонд жилыми помещениями, соответствующими санитарным требованиям", — говорится в сообщении.
Помимо аварийных домов шесть не только имеют разрушения, и не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Прокуратура пришла к выводу, что такой маневренный фонд не отвечает условиям комфорта и безопасности. Мэрию Копейска обязали предоставить столько квартир, которое будет достаточно для предоставления нуждающимся.
Ранее в Челябинской области уже возникали проблемы с аварийными домами: в мае 2025 года после затопления многоквартирного дома на улице Неймана в Челябинске прокуратура также проводила проверку исполнения жилищного законодательства и условий содержания жилья. Тогда жильцам аварийного дома предлагали переехать в маневренный фонд, однако часть жителей отказалась, а расселение продолжалось через предоставление компенсаций.
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