Медведев назвал главную угрозу войны Ирана и Израиля

Медведев: война между Израилем и Ираном грозит перейти в глобальный конфликт
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Медведев заявил, что война на Ближнем Востоке затронет и другие страны
Медведев заявил, что война на Ближнем Востоке затронет и другие страны Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Противостояние Ирана и Израиля, которое длится больше недели, может перерасти в глобальный конфликт. Однако подобное не нанесет ущерба России, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что мысль о возможном  увеличении территории конфликта постоянно транслирует американский президент Дональд Трамп

«Есть только одна очевидная опасность — переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чем, кстати, постоянно говорит и сам Трамп. А тут США, Израиль и Иран должны усердно молится по священным книгам всех авраамических религий. Про Европу не говорю — там не осталось ничего святого», — написал Медведев в telegram-канале. 

В качестве объяснения своих слов Дмитрий Медведев подчеркнул, что большинство американцев не знают, где находится Украина. Также и окружение Дональда Трампа, не проявляющее особого желания расходовать деньги на чужие конфликты, сейчас находится в сложном положении в контексте обстановки в Израиле, который для Штатов имеет особое значение. Трампу самостоятельно придется решать этот вопрос, уточнил зампред Совбеза.

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Противостояние Ирана и Израиля, которое длится больше недели, может перерасти в глобальный конфликт. Однако подобное не нанесет ущерба России, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что мысль о возможном  увеличении территории конфликта постоянно транслирует американский президент Дональд Трамп.  «Есть только одна очевидная опасность — переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чем, кстати, постоянно говорит и сам Трамп. А тут США, Израиль и Иран должны усердно молится по священным книгам всех авраамических религий. Про Европу не говорю — там не осталось ничего святого», — написал Медведев в telegram-канале.  В качестве объяснения своих слов Дмитрий Медведев подчеркнул, что большинство американцев не знают, где находится Украина. Также и окружение Дональда Трампа, не проявляющее особого желания расходовать деньги на чужие конфликты, сейчас находится в сложном положении в контексте обстановки в Израиле, который для Штатов имеет особое значение. Трампу самостоятельно придется решать этот вопрос, уточнил зампред Совбеза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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