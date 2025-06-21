Медведев назвал главную угрозу войны Ирана и Израиля

Противостояние Ирана и Израиля, которое длится больше недели, может перерасти в глобальный конфликт. Однако подобное не нанесет ущерба России, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что мысль о возможном увеличении территории конфликта постоянно транслирует американский президент Дональд Трамп.
«Есть только одна очевидная опасность — переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чем, кстати, постоянно говорит и сам Трамп. А тут США, Израиль и Иран должны усердно молится по священным книгам всех авраамических религий. Про Европу не говорю — там не осталось ничего святого», — написал Медведев в telegram-канале.
В качестве объяснения своих слов Дмитрий Медведев подчеркнул, что большинство американцев не знают, где находится Украина. Также и окружение Дональда Трампа, не проявляющее особого желания расходовать деньги на чужие конфликты, сейчас находится в сложном положении в контексте обстановки в Израиле, который для Штатов имеет особое значение. Трампу самостоятельно придется решать этот вопрос, уточнил зампред Совбеза.
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