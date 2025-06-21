Израиль нанес удар по иранскому ядерному объекту

Израиль нанес удар по ядерному объекту, находящемуся в иранском городе Исфахан. Об этом сообщило агентство Fars.
«У нас не было утечек опасных веществ в регионе, беспокоиться не о чем», — написало агентство, говоря об атаке на ядерный объект в Исфахане. Там уточнили, что пострадавших нет. Израильские силы совершили атаку в ночь на 21 июня, однако она была успешно перехвачена средствами противовоздушной обороны.
Ранее, 20 июня, израильская авиация нанесла удары по базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ранее использовавшаяся для запуска баллистических ракет. Кроме того, в результате авиаудара в Керманшахе повреждения получила небольшая больница. Местоположение Исфахана смотрите в интерактивной карте URA.RU.
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