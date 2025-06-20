Политика Выборы Вице-спикер пермского заксо Айтакова опять борется за пост губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился 21 июня 2025 в 13:35 Размер текста - 17 + В 2020 году Айтакова заняла второе место на выборах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Реготделение КПРФ в Пермском крае провело конференцию, где партия выдвинула на выборы губернатора региона секретаря крайкома, вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову. Об этом URA.RU рассказали источники в партии. Для Айтаковой это уже вторые выборы главы региона. «Сегодня, 21 июня, прошла конференция КПРФ. Как и ожидалось, партия выдвинула секретаря крайкома и вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову», — отметил собеседник. По его данным, сегодня же Айтакова намерена подать пакет документов на выдвижение в избирком. Вице-спикер не ответила на звонок URA.RU. Первым свою кандидатуру выдвинул глава Прикамья Дмитрий Махонин. Выборы пройдут 14 сентября. В 2020 году Айтакова заняла второе место, набрав 13,6% голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Реготделение КПРФ в Пермском крае провело конференцию, где партия выдвинула на выборы губернатора региона секретаря крайкома, вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову. Об этом URA.RU рассказали источники в партии. Для Айтаковой это уже вторые выборы главы региона. «Сегодня, 21 июня, прошла конференция КПРФ. Как и ожидалось, партия выдвинула секретаря крайкома и вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову», — отметил собеседник. По его данным, сегодня же Айтакова намерена подать пакет документов на выдвижение в избирком. Вице-спикер не ответила на звонок URA.RU. Первым свою кандидатуру выдвинул глава Прикамья Дмитрий Махонин. Выборы пройдут 14 сентября. В 2020 году Айтакова заняла второе место, набрав 13,6% голосов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям