20 июня 2025

Вице-спикер пермского заксо Айтакова опять борется за пост губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, айтакова ксения
В 2020 году Айтакова заняла второе место на выборах Фото:

Реготделение КПРФ в Пермском крае провело конференцию, где партия выдвинула на выборы губернатора региона секретаря крайкома, вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову. Об этом URA.RU рассказали источники в партии. Для Айтаковой это уже вторые выборы главы региона.

«Сегодня, 21 июня, прошла конференция КПРФ. Как и ожидалось, партия выдвинула секретаря крайкома и вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову», — отметил собеседник.

По его данным, сегодня же Айтакова намерена подать пакет документов на выдвижение в избирком. Вице-спикер не ответила на звонок URA.RU.

Первым свою кандидатуру выдвинул глава Прикамья Дмитрий Махонин. Выборы пройдут 14 сентября. В 2020 году Айтакова заняла второе место, набрав 13,6% голосов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реготделение КПРФ в Пермском крае провело конференцию, где партия выдвинула на выборы губернатора региона секретаря крайкома, вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову. Об этом URA.RU рассказали источники в партии. Для Айтаковой это уже вторые выборы главы региона. «Сегодня, 21 июня, прошла конференция КПРФ. Как и ожидалось, партия выдвинула секретаря крайкома и вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову», — отметил собеседник. По его данным, сегодня же Айтакова намерена подать пакет документов на выдвижение в избирком. Вице-спикер не ответила на звонок URA.RU. Первым свою кандидатуру выдвинул глава Прикамья Дмитрий Махонин. Выборы пройдут 14 сентября. В 2020 году Айтакова заняла второе место, набрав 13,6% голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...