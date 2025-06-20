Реготделение КПРФ в Пермском крае провело конференцию, где партия выдвинула на выборы губернатора региона секретаря крайкома, вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову. Об этом URA.RU рассказали источники в партии. Для Айтаковой это уже вторые выборы главы региона.
«Сегодня, 21 июня, прошла конференция КПРФ. Как и ожидалось, партия выдвинула секретаря крайкома и вице-спикера заксобрания Ксению Айтакову», — отметил собеседник.
По его данным, сегодня же Айтакова намерена подать пакет документов на выдвижение в избирком. Вице-спикер не ответила на звонок URA.RU.
Первым свою кандидатуру выдвинул глава Прикамья Дмитрий Махонин. Выборы пройдут 14 сентября. В 2020 году Айтакова заняла второе место, набрав 13,6% голосов.
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