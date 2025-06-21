Невидимая героиня «Иронии судьбы» и фаворитка Рязанова: чем жила и прославилась актриса Талызина

В Москве от продолжительной болезни 21 июня умерла актриса Валентина Талызина. Она сыграла в шести фильмах режиссера Эльдара Рязанова, в частности, в серии картин «Ирония судьбы». В них же она озвучила роль Барбары Брыльски. Помимо кинематографа, актриса до конца жизни служила в Театре Моссовета, озвучивала роли в фильмах и мультфильмах, читала поэзию на радио и писала книги. Биография, карьера и сложная личная жизнь Талызиной — в материале URA.RU.
Детство и юность
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. С 1952 по 1954 год она училась в Омском сельскохозяйственном институте, а после этого поступила в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. А. В. Луначарского (сейчас — Российский институт театрального искусства), где занималась в мастерской под руководством актера Николая Петрова. Талызина окончила учебное заведение в 1958 году и сразу начала свой профессиональный путь.
Актерская карьера
Театральные успехи
После ГИТИСа Валентина Талызина стала частью коллектива Театра Моссовета. Там она встретилась с выдающимися актерами Юрием Завадским и Ириной Анисимовой-Вульф, которых считала своими наставниками в актерском мастерстве.
Дебютировала Талызина в постановке «Битва в пути» — она сыграла роль Даши. Спектакль оказался успешным и позволил актрисе быстро войти в основную труппу. На сцене Моссовета Валентина Талызина примерила на себя множество ролей как классического, так и современного репертуара: Анна Пейдж («Виндзорские насмешницы»), Юлия Тугина («Последняя жертва»), Екатерина II («Царская охота»), Ольга («Черный гардемарин»), Анна Фирлинг («Мамаша Кураж и ее дети»), Пани Дульская («Мораль пани Дульской»), Анна Антоновна Атуева («Свадьба Кречинского») и многие другие.
До последнего времени Талызина оставалась одной из ведущих актрис театра, продолжая создавать на сцене яркие и сложные образы, среди которых — Меропа Давыдовна Мурзавецкая («Волки и овцы») и графиня Анна Федотовна («Пиковая дама»). За свою карьеру актриса сыграла свыше 40 центральных и главных ролей на сцене театра.
В других театрах Валентина Талызина исполнила роль в известной в 1980 году постановке «Уроки музыки». Ее играли на сцене Студенческого театра МГУ.
Свой 90-летний юбилей актриса праздновала 22 января 2025 года прямо на сцене Моссовета, где сыграла в спектакле «Пиковая дама». Вечер того дня она встретила в кругу семьи, коллег, друзей и многочисленных поклонников.
Главные роли
Дебют Талызиной на телевидении был в 1963 году — роль Инны в детективе «Человек, который сомневается». Среди ее наиболее значительных киноработ роли в следующих фильмах:
- "Зигзаг удачи", "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Ирония судьбы. Продолжение" режиссера Эльдара Рязанова;
- "Афоня";
- "Женитьба";
- "Операция Эники-Беники";
- "Старинные часы";
- «Большая перемена»;
- «Гостья из будущего» и другие.
Талызина сначала раздражала Рязанова, а потом стала его фавориткой
Валентина была фавориткой Рязанова, снявшись в шести его фильмах, но добрые отношения между ними сложились не сразу. Первый раз они встретились во время съемок фильма «Зигзаг удачи». Режиссер изначально планировал пригласить Алису Фрейндлих на роль Алевтины Васильевны, но та отказалась. В итоге роль исполнила Валентина Талызина.
"Эльдар Александрович страшно раздражался, когда видел меня. Он хотел Фрейндлих, а ему подсунули вместо Фрейндлих какую-то… тумбочку. Из-за этого он на меня орал. И так прошли все съемки. <> Но когда он смонтировал фильм, он понял, что был не прав. Он мне сказал тогда: мне очень жаль, что тебя будут приглашать только на роли некрасивых женщин и подружек главных героинь", — вспоминала актрис в передаче "2 ВЕРНИК 2".
Также Талызина играла и главные роли в сериалах: «Петербургские тайны», «Линии судьбы», «Городской романс», «Достоевский» и другие. Среди киноработ Талызиной последних лет: роли в фильмах и сериалах «Маруся. Трудные взрослые» (2019), «Про Лельку и Миньку» (2020), «Лето в городе» (2023).
За всю карьеру актриса снялась в более чем 139 фильмах и сериалах. Они полюбились нескольким поколениям зрителей.
Голос мамы дяди Федора и Нади из «Иронии судьбы»
Помимо актерства, Валентина Талызина создала ряд литературно-поэтических программ — одна из них «Поэтессы Серебряного века». С ними она выступала на театральных и концертных площадках как в России, так и за ее пределами. Женщина активно сотрудничала и с радиостанциями: читала художественные произведения, участвовала в радиоспектаклях и озвучивала прозу и поэзии. Среди ролей, озвученных ею:
- Мама Дяди Федора в серии мультфильмов "Простоквашино" (песня "Кабы не было зимы" в ее исполнении стала хитом);
- Барбара Брыльски в серии фильмов "Ирония судьбы";
- Лилит Озолиня в картине "Долгая дорога в дюнах";
- Лариса Гузеева в фильме "В той области небес" и другие.
Валентина Талызина выступила сценаристом документального историко-биографического фильма «Женщины в жизни Ивана Бунина». Также она написала биографическую книгу «Мои пригорки, ручейки».
Награды и звания
Звание Народной артистки РСФСР Валентине Талызиной присвоили в 1985 году. Она также была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
В 2005 году актриса была удостоена ордена Почета, в 2010 году — ордена Дружбы, а в 2017 — ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Она является двукратным лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль на телевидении» — награды ей присудили за главные роли в «Линии судьбы» и «Достоевский». Кроме того, в 2020 году ей вручили премию «Звезда театрала» в самой почетной номинации «Легенда сцены».
Личная жизнь Талызиной
Валентина Талызина, будучи школьницей, влюбилась в самого умного и популярного одноклассника. Долгое время она скрывала свои эмоции, но в старших классах, когда молодой человек пригласил ее на танцы, выяснилось, что симпатия была взаимной. Однако первая любовь обернулась разочарованием: сразу после окончания школы юноша женился на другой девушке — поспешно и без любви.
Позже, уже став студенткой ГИТИСа, Талызина вновь встретилась с этим молодым человеком в Москве. Он пригласил ее в ресторан «Берлин», заказал дорогие блюда и сделал предложение руки и сердца. На тот момент актриса с успехом училась в институте, а у ее возлюбленного были двое маленьких детей. Не притронувшись к еде, Талызина со слезами отказала ему и покинула ресторан.
По воспоминаниям актрисы, в ее жизни был еще один поклонник — художник Леонид Непомнящий. В начале общения он предложил актрисе эмигрировать с ним на Запад. На вопрос Валентины о причине такой идеи мужчина ответил: «Хочу увезти с собой частицу России». Уже в 1967 году они стали супругами, а через два года у них родилась дочь Ксения. Однако в 1979 году брак Талызиной и Непомнящего распался. Как впоследствии выяснилось, у каждого из них были отношения на стороне. Так, Валентина испытывала чувства к своему партнеру по съемочной площадке Юрию Орлову, но решила все прекратить ради сохранения семьи. При этом Леонид Непомнящий не смог отказаться от новой любви.
Дочь актрисы, Ксения, работает в Центральном академическом Театре Российской Армии, а внучка Талызиной, Анастасия, пошла по следам бабушки и выбрала актерство — она уже снялась в ряде кинопроектов, например, «Пиковая дама. Зазеркалье», «Воздух», «Тонкие материи» и другие. Валентина отдавала внучке всю свою любовь.
Заявление Театра Моссовета о смерти Талызиной
«Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. Выдающаяся актриса, звезда театра и кино, любимая миллионами зрителей, Валентина Талызина всю жизнь посвятила служению искусству», — говорится в сообщении театра в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с актрисой пройдет в Моссовете, сообщил ТАСС худрук Евгений Марчелли. В театре рассказали, что Талызина умерла дома после продолжительной болезни. Причина смерти: рак. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к окружению актрисы.
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