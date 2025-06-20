20 июня 2025

Цискаридзе прогулялся по Челябинску и поделился впечатлениями. Видео

Премьер Большого театра Цискаридзе прогулялся по Челябинску
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цискаридзе с супругой челябинского губернатора Ириной Текслер посетили Храм Александра Невского
Николай Цискаридзе с супругой челябинского губернатора Ириной Текслер посетили Храм Александра Невского Фото:

Премьер Большого театра Николай Цискаридзе прогулялся по Челябинску перед фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит в городе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Челябинск — невероятно гостеприимный край. И пусть самая главная причина нашего приезда сюда — выпускные спектакли Академии, нам все же удалось ненадолго вырваться с репетиций и познакомиться с мастерством каслинского литья — одним из видов старинного русского промысла, которое ещё в 18 веке получило всемирное признание. Оказывается, как же много красоты можно сделать из чугуна. Удивительное ремесло!» — отметил народный артист России.

Ранее Николай Цискаридзе вместе с супругой губернатора Челябинской области Ириной Текслер и своими воспитанниками уже посетил знаковые места города, включая Храм Александра Невского, где завершается реставрация. Приезд артиста связан с фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит 21–22 июня и завершается выпускными концертами Академии Русского балета под его руководством.

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Премьер Большого театра Николай Цискаридзе прогулялся по Челябинску перед фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит в городе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Челябинск — невероятно гостеприимный край. И пусть самая главная причина нашего приезда сюда — выпускные спектакли Академии, нам все же удалось ненадолго вырваться с репетиций и познакомиться с мастерством каслинского литья — одним из видов старинного русского промысла, которое ещё в 18 веке получило всемирное признание. Оказывается, как же много красоты можно сделать из чугуна. Удивительное ремесло!» — отметил народный артист России. Ранее Николай Цискаридзе вместе с супругой губернатора Челябинской области Ириной Текслер и своими воспитанниками уже посетил знаковые места города, включая Храм Александра Невского, где завершается реставрация. Приезд артиста связан с фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит 21–22 июня и завершается выпускными концертами Академии Русского балета под его руководством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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