Премьер Большого театра Николай Цискаридзе прогулялся по Челябинску перед фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит в городе. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Челябинск — невероятно гостеприимный край. И пусть самая главная причина нашего приезда сюда — выпускные спектакли Академии, нам все же удалось ненадолго вырваться с репетиций и познакомиться с мастерством каслинского литья — одним из видов старинного русского промысла, которое ещё в 18 веке получило всемирное признание. Оказывается, как же много красоты можно сделать из чугуна. Удивительное ремесло!» — отметил народный артист России.
Ранее Николай Цискаридзе вместе с супругой губернатора Челябинской области Ириной Текслер и своими воспитанниками уже посетил знаковые места города, включая Храм Александра Невского, где завершается реставрация. Приезд артиста связан с фестивалем балета «В честь Екатерины Максимовой», который проходит 21–22 июня и завершается выпускными концертами Академии Русского балета под его руководством.
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