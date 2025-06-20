Врачи Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска провели уникальную операцию по удалению крупных паразитарных кист из сердца. Дело в том, что 47-летний житель Нефтеюганска Бахтиер Ахунов болел хроническим эхинококкозом, вызванным личинками ленточного червя. Такое заболевание встречается крайне редко, а летальность составляет 30%, поэтому мужчине отказали в оперативном лечении сразу несколько федеральных центров, сообщили в медучреждении.
«47-летнему жителю Нефтеюганска Бахтиеру Ахунову удалили паразитарные эхинококковые кисты больших размеров из сердца, перикарда и средостения... Пациент из Нефтеюганска получил отказ в оперативном лечении в нескольких, в том числе федеральных центрах. Эхинококкоз является хроническим паразитарным заболеванием, характеризующимся образованием кист в органах и полостях человеческого организма, вызванных личинками ленточного червя рода Echinococcus... Эхинококкоз сердца встречается крайне редко (0,1-2% всех наблюдений)... Летальность при разрыве кисты составляет 30%», — написано на сайте ОКБ Ханты-Мансийска.
Операция проводилась на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Самая большая киста достигала восемь сантиметров в диаметре, а одна из других нарушала дыхание и кровообращение. В ходе вмешательства хирургам удалось радикально удалить все кисты. Сейчас пациент проходит контрольное обследование и готовится к выписке.
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