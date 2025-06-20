В Челябинске телебашню украсят Знаменем Победы в честь Дня памяти и скорби

В Челябинске в День памяти и скорби на телебашне будет работать архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
«Завтра, в день начала Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, на световом панно телебашни отобразятся надписи „Никто не забыт, ничто не забыто“ и „День памяти и скорби“. Их включат с наступлением сумерек», — уточнили в мэрии.
На медиафасаде будут транслироваться изображения памятника «Родина-мать зовет!», Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды. Световая инсталляция будет функционировать с 22:45 до полуночи.
Ранее в Челябинске в рамках фестиваля «История Победы» фасады домов украсили тематическими муралами, посвященными героям Великой Отечественной войны, а мэр города Алексей Лошкин лично поучаствовал в создании одного из них. Идея проекта принадлежит губернатору Алексею Текслеру, а к работе привлекли как профессиональных художников, так и школьников.
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