20 июня 2025

В Челябинске телебашню украсят Знаменем Победы в честь Дня памяти и скорби

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На телебашне появятся изображения Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды
На телебашне появятся изображения Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды Фото:

В Челябинске в День памяти и скорби на телебашне будет работать архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Завтра, в день начала Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, на световом панно телебашни отобразятся надписи „Никто не забыт, ничто не забыто“ и „День памяти и скорби“. Их включат с наступлением сумерек», — уточнили в мэрии.

На медиафасаде будут транслироваться изображения памятника «Родина-мать зовет!», Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды. Световая инсталляция будет функционировать с 22:45 до полуночи.

Ранее в Челябинске в рамках фестиваля «История Победы» фасады домов украсили тематическими муралами, посвященными героям Великой Отечественной войны, а мэр города Алексей Лошкин лично поучаствовал в создании одного из них. Идея проекта принадлежит губернатору Алексею Текслеру, а к работе привлекли как профессиональных художников, так и школьников.

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В Челябинске в День памяти и скорби на телебашне будет работать архитектурно-художественная подсветка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. «Завтра, в день начала Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов, на световом панно телебашни отобразятся надписи „Никто не забыт, ничто не забыто“ и „День памяти и скорби“. Их включат с наступлением сумерек», — уточнили в мэрии. На медиафасаде будут транслироваться изображения памятника «Родина-мать зовет!», Вечного огня, Знамени Победы и Красной звезды. Световая инсталляция будет функционировать с 22:45 до полуночи. Ранее в Челябинске в рамках фестиваля «История Победы» фасады домов украсили тематическими муралами, посвященными героям Великой Отечественной войны, а мэр города Алексей Лошкин лично поучаствовал в создании одного из них. Идея проекта принадлежит губернатору Алексею Текслеру, а к работе привлекли как профессиональных художников, так и школьников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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