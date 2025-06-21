«Привет, дорогой»: Лукашенко тепло принял Келлога в Минске. Видео

Лукашенко тепло встретил спецпосланника Трампа Келлога в Минске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко провел встречу со спецпосланником США Келлогом в Минске
Лукашенко провел встречу со спецпосланником США Келлогом в Минске Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тепло встретил спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Минске, начав переговоры с дружеских приветствий. б этом сообщает telegram-канал «Пул Первого».

«Какие люди! Привет, дорогой!» — сказал Лукашенко во время приветствия делегации США во главе с Келлогом. Белорусский лидер также пошутил, что трудно было не узнать гостя, так как тот в последнее время стал очень известным. 

Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске. В ней участвуют делегации обеих стран. Как уточняет государственное агентство БелТА, в повестке переговоров затронуты международные вопросы, общая ситуация в мире, региональные темы, а также двусторонние белорусско-американские отношения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко тепло встретил спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Минске, начав переговоры с дружеских приветствий. б этом сообщает telegram-канал «Пул Первого». «Какие люди! Привет, дорогой!» — сказал Лукашенко во время приветствия делегации США во главе с Келлогом. Белорусский лидер также пошутил, что трудно было не узнать гостя, так как тот в последнее время стал очень известным.  Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске. В ней участвуют делегации обеих стран. Как уточняет государственное агентство БелТА, в повестке переговоров затронуты международные вопросы, общая ситуация в мире, региональные темы, а также двусторонние белорусско-американские отношения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...