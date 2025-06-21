Президент Белоруссии Александр Лукашенко тепло встретил спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в Минске, начав переговоры с дружеских приветствий. б этом сообщает telegram-канал «Пул Первого».
«Какие люди! Привет, дорогой!» — сказал Лукашенко во время приветствия делегации США во главе с Келлогом. Белорусский лидер также пошутил, что трудно было не узнать гостя, так как тот в последнее время стал очень известным.
Встреча проходит во Дворце Независимости в Минске. В ней участвуют делегации обеих стран. Как уточняет государственное агентство БелТА, в повестке переговоров затронуты международные вопросы, общая ситуация в мире, региональные темы, а также двусторонние белорусско-американские отношения.
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