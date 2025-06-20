20 июня 2025

Кухарук вручил жителям ХМАО премию за сохранение культуры КМНС

© Служба новостей «URA.RU»
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Наград удостоены трое югорчан и три коллектива
Наград удостоены трое югорчан и три коллектива Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук наградил троих югорчан и три организации за сохранение языков, фольклора и культуры Коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Глава региона лично вручил им премию Ивана Шесталова, поблагодарил за вклад и поздравил с высокой оценкой труда.

«В преддверии дня рождения выдающегося мансийского поэта и писателя Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова вручил премию его имени новым лауреатам. Она отмечает вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и культуры коренных народов Севера… Благодарю лауреатов за вклад в важное дело и поздравляю с высокой оценкой проделанного труда!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Так, в этом году награды получили коллективы АНО «Юганская этнодеревня», развивающие литературу, фольклор ханты и манси, а также этнотуризм, АНО «Югорские россыпи», сохраняющие культуру через фестивали и памятные акции, МБОУ «Нижненарыкарская школа», которые создали Центр этнотуризма культуры и спорта народа манси. Помимо этого, наград удостоены Майя Макарова, обучающая людей языкуманси и реализующая проекты «Музейка на IT-стойбище» и «Полет Стерха», Расима Ибраева, создавшая детский экспедиционный лагерь-стойбище, а также Галина Ларионова, чьи стихи вошли в антологию финно-угорской поэзии.

Сегодня в Югре свыше семидесяти родовых общин ханты и манси. Чаще они занимаются традиционными для коренных народов оленеводством, рыболовством или охотой. Но в последние годы активно переходят на коммерческие рельсы и включаются в новые сферы, например, туристический бизнес. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук наградил троих югорчан и три организации за сохранение языков, фольклора и культуры Коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Глава региона лично вручил им премию Ивана Шесталова, поблагодарил за вклад и поздравил с высокой оценкой труда. «В преддверии дня рождения выдающегося мансийского поэта и писателя Ивана (Ювана) Николаевича Шесталова вручил премию его имени новым лауреатам. Она отмечает вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и культуры коренных народов Севера… Благодарю лауреатов за вклад в важное дело и поздравляю с высокой оценкой проделанного труда!» — написал Кухарук в своем telegram-канале. Так, в этом году награды получили коллективы АНО «Юганская этнодеревня», развивающие литературу, фольклор ханты и манси, а также этнотуризм, АНО «Югорские россыпи», сохраняющие культуру через фестивали и памятные акции, МБОУ «Нижненарыкарская школа», которые создали Центр этнотуризма культуры и спорта народа манси. Помимо этого, наград удостоены Майя Макарова, обучающая людей языкуманси и реализующая проекты «Музейка на IT-стойбище» и «Полет Стерха», Расима Ибраева, создавшая детский экспедиционный лагерь-стойбище, а также Галина Ларионова, чьи стихи вошли в антологию финно-угорской поэзии. Сегодня в Югре свыше семидесяти родовых общин ханты и манси. Чаще они занимаются традиционными для коренных народов оленеводством, рыболовством или охотой. Но в последние годы активно переходят на коммерческие рельсы и включаются в новые сферы, например, туристический бизнес. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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