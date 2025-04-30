«Это семейное дело»: как аборигены ХМАО построили успешных бизнес на традициях Севера

Сегодня в Югре свыше семидесяти родовых общин ханты и манси. Чаще они занимаются традиционными для коренных народов оленеводством, рыболовством или охотой. Но в последние годы активно переходят на коммерческие рельсы и включаются в новые сферы, например, туристический бизнес.
О том, как югорские аборигены из охотников и рыболовов превратились в успешных бизнесменов, URA.RU поговорило с президентом региональной общественной организации «Спасение Югры» Людмилой Алферовой.
— Чем в основном занимаются аборигены ХМАО? И чем их подход к делу отличается от привычного нам бизнеса?
— Поскольку это родовые общины, то и бизнес семейный. Ханты и манси всегда рыбачили, охотились, собирали грибы и ягоды для собственного потребления. И сегодня, когда это стало бизнесом, по всем канонам берут ровно столько, чтобы не навредить природе. Во главу угла ставится бережливое и рациональное отношение к ресурсам, это у аборигенов заложено в крови.
Люди леса, тайги приучены правильно собирать, знают, как, когда, в каком количестве добывать природные богатства, как грамотно хранить. Хотя, в плане бизнеса, конечно, это оказалось не всем по плечу. Если раньше в Югре насчитывалось свыше ста общин, осталось чуть больше семидесяти. Это большой груз ответственности, мало ведь только добыть, собрать эту продукцию, надо и переработать, доставить до потребителя, что достаточно затратно, в том числе с точки зрения удаленности мест ведения хозяйства до крупных населенных пунктов. Но, важно, что те, кто держится на плаву, обеспечивают работой не только себя, но и дают заработать и другим охотникам и рыбакам.
— А кто, по вашему мнению, среди местных добился особенно высоких успехов? Есть ли среди них олигархи?
— Олигархов среди них точно нет, в основном это малый и средний бизнес. А в большей части лично я их рассматриваю как помощников для сохранения и развития этой сферы деятельности. Им удается поддержать людей, которые живут в труднодоступных местах ХМАО, помочь им заработать, а главное всем нам — не утратить и передать подрастающему поколению навыки и культурной код.
Разумеется, есть достаточно успешные, масштабные кейсы. Например, в деревне Сосьва в Березовском районе ведет бизнес Александр Голошубин. Он возглавляет национально-родовую общину КМНС «Рахтынья». Сам он там же родился, работал рыбаком, штатным охотником. Основной вид деятельности — рыбный промысел, сбор и приемка дикоросов, эта переработанная продукция сегодня поставляется по всей России. Кроме того, община ведет строительный бизнес — возводит жилье в Сосьве, Кимкьясуе, Ломбовоже, Сартынье, занимается чисткой дорог, обеспечивают работоспособность зимников, доставляет в отдаленные пункты продукты в период распутицы.
Это пример социально-активного бизнеса, который крепко стоит на ногах, обеспечивая собственные потребности, дает рабочие места местным жителям.
— То есть, в основном бизнес ханты и манси — это промысел и переработка?
— Отнюдь. Например, Наталья Чайникова, манси родом из Кондинского района, долго вынашивала идею именно воспроизводства дикоросов — создание плантаций. Семья предпринимателя едва ли не полвека занималась селекцией лесных и болотных ягод в урочище Таволжном.
Чуть больше десяти лет назад она стала директором компании «Ягоды Югры». Теперь успешно реализует проект по созданию ягодных плантаций, выращиванию и механическому сбору ягод, среди которых есть и новые виды. Местная земляника, клюква, княженика, голубика, морошка, брусника культивируются на наших болотах благодаря центральной европейской лесной опытной станции. А продукция бизнес-леди известна далеко за пределами региона.
Есть в регионе несколько общин, которые занимаются туристическим бизнесом. Общины участвуют в создании этнографических туров. Благодаря предприимчивости ханты и манси в ХМАО любой турист может выбрать разные программы — посещение стойбищ, национальных поселений, этнографических музеев, баз отдыха в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности КМНС, покататься на оленях или обласах, отведать национальные блюда. Повторюсь, миллионами они не ворочают, но зарабатывают на жизнь достаточно и помогают получить свой рубль и землякам.
— Есть ли у этих предпринимателей какое-то подспорье? Помогает ли государство народам ханты и манси вести дела?
— Безусловно, аборигенам дополнительно предоставляются меры государственной поддержки, субсидии, гранты, средства которых грамотно тратятся не только на бизнес, но и на его основную миссию — сохранить культуру и традиции местных общин.
Представители КМНС Югры участвуют в международных проектах. Наша делегация из представителей семи общин на днях приняла участие в XX юбилейной выставке — ярмарке «Сокровища Севера-2025». На таких мероприятиях мы и перенимаем опыт, и делимся им, налаживаем деловые связи, обсуждаем вопросы социально-экономического развития. Уверена, что так называемый «аборигенный бизнес» ХМАО будет двигаться только вперед и еще громче заявит о себе, в том числе на международной арене.
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