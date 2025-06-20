20 июня 2025

В Свердловской области все пять партий определились с кандидатами в губернаторы

СРЗП выдвинула на выборы губернатора Свердловской области депутата Кузнецова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На выборах губернатора региона в 2022 году Кузнецов занял третье место
На выборах губернатора региона в 2022 году Кузнецов занял третье место Фото:

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в Свердловской области Андрей Кузнецов выдвинут кандидатом на пост губернатора региона. Решение единогласно принято на Конференции регионального отделения партии по итогам тайоного голосования. 

На губернаторских выборах в 2022 году Кузнецов также представлял свою программу развития Свердловской области. «Спустя три года он продолжает последовательно отстаивать интересы семей с детьми, трудового народа и всех, кто особенно нуждается в помощи и защите. По-прежнему особое внимание уделяется работе с участниками специальной военной операции и членами их семей», — отметили на сайте партии. 

Андрей Кузнецов возглавляет СРЗП в Свердловской области с 2021 года. В том же году он был избран депутатом Государственной Думы от региона. В 2022 году Кузнецов уже участвовал в выборах губернатора и тогда получил поддержку более 86 тысяч избирателей (9,15%), замкнув тройку лидеров. 

Ранее коммунисты выдвинули на выборы губернатора Свердловской области своего фронтмена. Кандидатом на пост главы региона стал Александр Ивачев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в Свердловской области Андрей Кузнецов выдвинут кандидатом на пост губернатора региона. Решение единогласно принято на Конференции регионального отделения партии по итогам тайоного голосования.  На губернаторских выборах в 2022 году Кузнецов также представлял свою программу развития Свердловской области. «Спустя три года он продолжает последовательно отстаивать интересы семей с детьми, трудового народа и всех, кто особенно нуждается в помощи и защите. По-прежнему особое внимание уделяется работе с участниками специальной военной операции и членами их семей», — отметили на сайте партии.  Андрей Кузнецов возглавляет СРЗП в Свердловской области с 2021 года. В том же году он был избран депутатом Государственной Думы от региона. В 2022 году Кузнецов уже участвовал в выборах губернатора и тогда получил поддержку более 86 тысяч избирателей (9,15%), замкнув тройку лидеров.  Ранее коммунисты выдвинули на выборы губернатора Свердловской области своего фронтмена. Кандидатом на пост главы региона стал Александр Ивачев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...