В Свердловской области все пять партий определились с кандидатами в губернаторы

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) в Свердловской области Андрей Кузнецов выдвинут кандидатом на пост губернатора региона. Решение единогласно принято на Конференции регионального отделения партии по итогам тайоного голосования.
На губернаторских выборах в 2022 году Кузнецов также представлял свою программу развития Свердловской области. «Спустя три года он продолжает последовательно отстаивать интересы семей с детьми, трудового народа и всех, кто особенно нуждается в помощи и защите. По-прежнему особое внимание уделяется работе с участниками специальной военной операции и членами их семей», — отметили на сайте партии.
Андрей Кузнецов возглавляет СРЗП в Свердловской области с 2021 года. В том же году он был избран депутатом Государственной Думы от региона. В 2022 году Кузнецов уже участвовал в выборах губернатора и тогда получил поддержку более 86 тысяч избирателей (9,15%), замкнув тройку лидеров.
Ранее коммунисты выдвинули на выборы губернатора Свердловской области своего фронтмена. Кандидатом на пост главы региона стал Александр Ивачев.
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