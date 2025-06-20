Коммунисты выдвинули на выборы губернатора Свердловской области своего фронтмена

Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер Заксобрания региона Александр Ивачев официально выдвинут кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Решение о его выдвижении принято единогласно на конференции областного отделения партии.
«Больницы закрывают, тарифы растут, школы ветшают, а бюджетные миллиарды уходят в карманы приближенных. Хватит это терпеть! Я иду на эти выборы с четкой программой, которая вернет власть народу», — заявил Ивачев на своей официальной странице во «ВКонтакте».
Александр Ивачев уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. Тогда он занял второе место, набрав 12,9% голосов избирателей.
Ранее свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области выдвинули депутат Госдумы Станислав Наумов от ЛДПР и депутат регионального заксо Рант Краев («Новые люди»). Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Все пять партий Свердловской области уже выдвинули своих кандидатов.
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