20 июня 2025

Коммунисты выдвинули на выборы губернатора Свердловской области своего фронтмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Ивачев намерен «вернуть власть народу»
Ивачев намерен «вернуть власть народу» Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер Заксобрания региона Александр Ивачев официально выдвинут кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Решение о его выдвижении принято единогласно на конференции областного отделения партии.

«Больницы закрывают, тарифы растут, школы ветшают, а бюджетные миллиарды уходят в карманы приближенных. Хватит это терпеть! Я иду на эти выборы с четкой программой, которая вернет власть народу», — заявил Ивачев на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Александр Ивачев уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. Тогда он занял второе место, набрав 12,9% голосов избирателей.

Ранее свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области выдвинули депутат Госдумы Станислав Наумов от ЛДПР и депутат регионального заксо Рант Краев («Новые люди»). Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Все пять партий Свердловской области уже выдвинули своих кандидатов. 

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Секретарь свердловского обкома КПРФ, вице-спикер Заксобрания региона Александр Ивачев официально выдвинут кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Решение о его выдвижении принято единогласно на конференции областного отделения партии. «Больницы закрывают, тарифы растут, школы ветшают, а бюджетные миллиарды уходят в карманы приближенных. Хватит это терпеть! Я иду на эти выборы с четкой программой, которая вернет власть народу», — заявил Ивачев на своей официальной странице во «ВКонтакте». Александр Ивачев уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области в 2022 году. Тогда он занял второе место, набрав 12,9% голосов избирателей. Ранее свою кандидатуру на пост губернатора Свердловской области выдвинули депутат Госдумы Станислав Наумов от ЛДПР и депутат регионального заксо Рант Краев («Новые люди»). Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Все пять партий Свердловской области уже выдвинули своих кандидатов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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