Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «грязной работе, которую делает Израиль для всей Европы» напомнили немцам фразу времен 1942 года, произнесенную оберштурмфюрером СС Августом Хефнером, который пытался оправдать массовый расстрел евреев в Бабьем Яру. Известные представители немецкой интеллегенции подали в суд на лидера Германии за использование «циничного языка», который использовали нацисты.
«В уголовном иске Мерц даже обвиняется в использовании нацистской лексики. „В начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер оправдал массовый расстрел 34 000 евреев в течение 48 часов в Бабьем Яру как „грязную работу“, используя тот же циничный язык“», — приводит документы газета Berliner Zeitung. Подписавшие жалобу требуют правовых последствий для канцлера.
Под документом оставили свои фамилии примерно 20 человек. Среди них известные личности: художники, музыканты и комики. Также подписал жалобу в суд публицист Патрик Бааб, политик Андрей Хунко и Михаэль фон дер Шуленбург, представляющий BSW в Европейском парламенте.
Мерца не впервые заподозрили в связях с нацистами. Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко осудил заявление на то время кандидата в канцлеры Германии Фрица Мерца о возможности удара по Крымскому мосту. Он напомнил о фашистском прошлом немецкого политика и назвал его нацистом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.