21 июня 2025

Брыльска даже после смерти Талызиной не смогла забыть прежние обиды

© Служба новостей «URA.RU»
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Талызина обидела Брыльску в телеэфире — актриса до сих пор не простила
Талызина обидела Брыльску в телеэфире — актриса до сих пор не простила Фото:

Польская актриса Барбара Брыльска призналась, что не смогла простить актрисе Валентине Талызиной старые обиды даже после ее смерти. По словам звезды «Иронии судьбы», Талызина недоброжелательно относилась к ней и позволяла себе оскорбительные высказывания. Об этом сообщают СМИ. 

«Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего я никогда не прощу. Конечно, мы были знакомы, виделись в компаниях, но чтобы по-настоящему общаться — такого не было», — рассказала Брыльска изданию NEWS.ru.

Валентина Талызина, скончавшаяся 21 июня 2025 года после продолжительной болезни, была одной из ведущих актрис Театра Моссовета и сыграла более 100 ролей в кино и на телевидении. В культовой «Иронии судьбы» именно ее голосом говорила героиня Барбары Брыльски, что стало поводом для разногласий между актрисами. За свою карьеру Талызина получила множество государственных наград и званий, оставаясь востребованной до последних лет жизни.

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Польская актриса Барбара Брыльска призналась, что не смогла простить актрисе Валентине Талызиной старые обиды даже после ее смерти. По словам звезды «Иронии судьбы», Талызина недоброжелательно относилась к ней и позволяла себе оскорбительные высказывания. Об этом сообщают СМИ.  «Что я могу сказать? Ничего хорошего, потому что меня очень-очень она не любила. Даже в интервью по телевидению она сказала такое, чего я никогда не прощу. Конечно, мы были знакомы, виделись в компаниях, но чтобы по-настоящему общаться — такого не было», — рассказала Брыльска изданию NEWS.ru. Валентина Талызина, скончавшаяся 21 июня 2025 года после продолжительной болезни, была одной из ведущих актрис Театра Моссовета и сыграла более 100 ролей в кино и на телевидении. В культовой «Иронии судьбы» именно ее голосом говорила героиня Барбары Брыльски, что стало поводом для разногласий между актрисами. За свою карьеру Талызина получила множество государственных наград и званий, оставаясь востребованной до последних лет жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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