21 июня 2025

Плели лапти и призывали солнце: Бажовский фестиваль под Челябинском проходит, несмотря на осадки

В селе Демарино прошел второй день Бажовского фестиваля-2025
© Служба новостей «URA.RU»
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Бажовский фестиваль традиционно собирает на своей площадке десятки тысяч гостей
Бажовский фестиваль традиционно собирает на своей площадке десятки тысяч гостей Фото:

Несмотря на дождь и град, второй день Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества в селе Демарино Пластовского района Челябинской области прошел насыщенно. Погодные условия не помешали гостям и участникам продолжить творческие мероприятия, а организаторы провели традиционные обряды, чтобы призвать солнце.

«Даже ливень и град не испортили праздник. Осадки гостей не испугали, но призвать солнце все же пытались: и хоровод водили, и в шаманский бубен били, и ухват переворачивали», — отмечается в группе «Всероссийский Бажовский фестиваль» в соцсети «Вконтакте».

В субботу, 21 июня, на территории Мастеровой слободы прошли сразу несколько творческих акций. Резчики по дереву изготавливали столовые приборы в рамках акции «Где моя большая ложка». Гончары проводили мастер-класс «Из недр...», создавая новые сосуды прямо на глазах у зрителей. Также все желающие могли присоединиться к акция «Узелок на память», завязав его на Текстильном дворе.

Впервые в фестивале приняли участие мастера из Тульской области, которые представили белевское кружево, изделия лоскутного шитья и традиционные тульские игрушки, воссозданные по образцам XIX века. Их экспозиция расположилась на Мастеровой слободе недалеко от главной сцены.

Почетным гостем фестиваля стала супруга губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. На площадку мероприятия прибыл министр культуры региона Алексей Бетехтин, а также делегация руководителей учреждений культуры из Узбекистана.

Ирина Текслер приняла участие в мастер-классах по плетению лаптей и изготовлению куклы-оберега. Она попробовала национальные блюда, ближе познакомившись с традициями районов Челябинской области.

На главной сцене фестиваля выступили коллективы «Красная горка» из Казани, «Цветень» из Кургана и Skazki из Москвы. Особое внимание привлекла музыкальная коллаборация исполнительницы Певчая с диджеем Vlad Ethnic-Dj, которая возникла непосредственно накануне фестиваля.

Как сообщало URA.RU ранее, традиционный Бажовский фестиваль возле села Демарино Пластовского района в этом году проходит с 20 по 22 июня. Гости смогут увидеть выступления более 200 творческих коллективов, понаблюдать за работой 500 мастеров традиционных промыслов, принять участие в интерактивных программах и посетить специальную детскую зону. Там же пройдут командные соревнования среди ремесленников.

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Несмотря на дождь и град, второй день Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества в селе Демарино Пластовского района Челябинской области прошел насыщенно. Погодные условия не помешали гостям и участникам продолжить творческие мероприятия, а организаторы провели традиционные обряды, чтобы призвать солнце. «Даже ливень и град не испортили праздник. Осадки гостей не испугали, но призвать солнце все же пытались: и хоровод водили, и в шаманский бубен били, и ухват переворачивали», — отмечается в группе «Всероссийский Бажовский фестиваль» в соцсети «Вконтакте». В субботу, 21 июня, на территории Мастеровой слободы прошли сразу несколько творческих акций. Резчики по дереву изготавливали столовые приборы в рамках акции «Где моя большая ложка». Гончары проводили мастер-класс «Из недр...», создавая новые сосуды прямо на глазах у зрителей. Также все желающие могли присоединиться к акция «Узелок на память», завязав его на Текстильном дворе. Впервые в фестивале приняли участие мастера из Тульской области, которые представили белевское кружево, изделия лоскутного шитья и традиционные тульские игрушки, воссозданные по образцам XIX века. Их экспозиция расположилась на Мастеровой слободе недалеко от главной сцены. Почетным гостем фестиваля стала супруга губернатора Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. На площадку мероприятия прибыл министр культуры региона Алексей Бетехтин, а также делегация руководителей учреждений культуры из Узбекистана. Ирина Текслер приняла участие в мастер-классах по плетению лаптей и изготовлению куклы-оберега. Она попробовала национальные блюда, ближе познакомившись с традициями районов Челябинской области. На главной сцене фестиваля выступили коллективы «Красная горка» из Казани, «Цветень» из Кургана и Skazki из Москвы. Особое внимание привлекла музыкальная коллаборация исполнительницы Певчая с диджеем Vlad Ethnic-Dj, которая возникла непосредственно накануне фестиваля. Как сообщало URA.RU ранее, традиционный Бажовский фестиваль возле села Демарино Пластовского района в этом году проходит с 20 по 22 июня. Гости смогут увидеть выступления более 200 творческих коллективов, понаблюдать за работой 500 мастеров традиционных промыслов, принять участие в интерактивных программах и посетить специальную детскую зону. Там же пройдут командные соревнования среди ремесленников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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