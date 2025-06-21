21 июня 2025

Симоньян заявила о де-факто состоянии войны между РФ и Западом

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Симоньян заявила, что РФ ведет сложнейшую операцию
Симоньян заявила, что РФ ведет сложнейшую операцию Фото:

Россия фактически находится в состоянии войны с Западом, проводя одну из самых сложных операций в своей истории. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, "если бы не мы [США], Украина продержалась бы три дня". Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», — пояснила Симоньян, передает РИА Новости.

Она также отметила, что нынешняя ситуация отличается от событий в годы Великой Отечественной войны. По словам Симоньян, у СССР тогда были союзники, а сегодня Россия вынуждена противостоять западным странам фактически в одиночку. Она подчеркнула, что подобных обстоятельств в российской истории не было никогда и назвала происходящее сложным и тяжелым для страны.

Ранее Маргарита Симоньян отметила нежелание Дональда Трампа продолжать военную поддержку Украины. Она также выразила мнение, что в отношении Украины могут быть реализованы планы по разделу территории, аналогичные тем, которые когда-то применялись к Польше. При этом Симоньян подчеркивала, что Россия стремится вернуть под свой контроль регионы с населением, сохраняющим приверженность русской культуре.

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Россия фактически находится в состоянии войны с Западом, проводя одну из самых сложных операций в своей истории. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Страна ведет сложнейшую операцию, находится де-факто в состоянии войны, де-факто со всем так называемым западным миром, потому что уже наш Дональд Фредович Трамп, президент США, публично подтвердил, как он сказал, что, "если бы не мы [США], Украина продержалась бы три дня". Какие еще нужны доказательства? Их и без этого было полно», — пояснила Симоньян, передает РИА Новости. Она также отметила, что нынешняя ситуация отличается от событий в годы Великой Отечественной войны. По словам Симоньян, у СССР тогда были союзники, а сегодня Россия вынуждена противостоять западным странам фактически в одиночку. Она подчеркнула, что подобных обстоятельств в российской истории не было никогда и назвала происходящее сложным и тяжелым для страны. Ранее Маргарита Симоньян отметила нежелание Дональда Трампа продолжать военную поддержку Украины. Она также выразила мнение, что в отношении Украины могут быть реализованы планы по разделу территории, аналогичные тем, которые когда-то применялись к Польше. При этом Симоньян подчеркивала, что Россия стремится вернуть под свой контроль регионы с населением, сохраняющим приверженность русской культуре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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