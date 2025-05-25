Симоньян всерьез переживает за жизнь Трампа

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила обеспокоенность за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики, которая, по ее мнению, идет вразрез с устоявшимися правилами американского истеблишмента. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«На Трампа смотришь и серьезно переживаешь за его жизнь и здоровье… Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век», — заявила Симоньян.
Симоньян считает, что президент Трамп не проявляет интереса к дальнейшему оказанию военной поддержки Украине и не намерен вовлекаться в конфликты. По ее утверждению, Трамп безразличен к ситуации в этой стране и не желает продолжать оказывать ей помощь. Симоньян выразила мнение, что в отношении Украины могут быть реализованы планы по разделу территории, аналогичные тем, которые когда-то применялись к Польше. По ее словам, Россия намерена вернуть под свой контроль регионы, население которых сохраняет уважение к русской культуре и истории, передает телеканал 360.
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