25 мая 2025

Симоньян всерьез переживает за жизнь Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
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Симоньян заявила, что переживает за Трампа из-за проводимой им политики
Симоньян заявила, что переживает за Трампа из-за проводимой им политики Фото:

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила обеспокоенность за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики, которая, по ее мнению, идет вразрез с устоявшимися правилами американского истеблишмента. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«На Трампа смотришь и серьезно переживаешь за его жизнь и здоровье… Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век», — заявила Симоньян.

Симоньян считает, что президент Трамп не проявляет интереса к дальнейшему оказанию военной поддержки Украине и не намерен вовлекаться в конфликты. По ее утверждению, Трамп безразличен к ситуации в этой стране и не желает продолжать оказывать ей помощь. Симоньян выразила мнение, что в отношении Украины могут быть реализованы планы по разделу территории, аналогичные тем, которые когда-то применялись к Польше. По ее словам, Россия намерена вернуть под свой контроль регионы, население которых сохраняет уважение к русской культуре и истории, передает телеканал 360.

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Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила обеспокоенность за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики, которая, по ее мнению, идет вразрез с устоявшимися правилами американского истеблишмента. Об этом она заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «На Трампа смотришь и серьезно переживаешь за его жизнь и здоровье… Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век», — заявила Симоньян. Симоньян считает, что президент Трамп не проявляет интереса к дальнейшему оказанию военной поддержки Украине и не намерен вовлекаться в конфликты. По ее утверждению, Трамп безразличен к ситуации в этой стране и не желает продолжать оказывать ей помощь. Симоньян выразила мнение, что в отношении Украины могут быть реализованы планы по разделу территории, аналогичные тем, которые когда-то применялись к Польше. По ее словам, Россия намерена вернуть под свой контроль регионы, население которых сохраняет уважение к русской культуре и истории, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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