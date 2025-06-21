21 июня 2025

Израильская армия ударила по важным объектам в Иране

Армия Израиля доложила об ударах по складам БПЛА и военному объекту в Иране
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-служба ЦАХАЛ доложила об ударах по военной инфраструктуре Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛ доложила об ударах по военной инфраструктуре Ирана Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 июня наносит удары по складам беспилотных летательных аппаратов и военному объекту в районе иранского города Бендер-Аббас на юго-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

«В настоящее время армия наносит удары по складам БПЛА и военному объекту, содержащему оружие, на юго-западе Ирана в районе Бендер-Аббаса», — рассказала пресс-служба ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Согласно информации военных, целью операции стали инфраструктурные объекты, связанные с хранением и производством беспилотников, а также склады вооружений. О масштабах операции, а также о возможных разрушениях и жертвах пока не сообщается. Официальные представители Ирана пока не комментировали происходящее.

Ранее израильская армия нанесла удары по военным объектам на территории Ирана, включая базы в провинции Лурестан и в районе Парчин, а также по заводу по обогащению урана в Натанзе. Эти атаки были связаны с подозрениями Израиля в том, что Иран ведет скрытую деятельность по разработке компонентов для ядерного оружия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 июня наносит удары по складам беспилотных летательных аппаратов и военному объекту в районе иранского города Бендер-Аббас на юго-западе страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства. «В настоящее время армия наносит удары по складам БПЛА и военному объекту, содержащему оружие, на юго-западе Ирана в районе Бендер-Аббаса», — рассказала пресс-служба ЦАХАЛ. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Согласно информации военных, целью операции стали инфраструктурные объекты, связанные с хранением и производством беспилотников, а также склады вооружений. О масштабах операции, а также о возможных разрушениях и жертвах пока не сообщается. Официальные представители Ирана пока не комментировали происходящее. Ранее израильская армия нанесла удары по военным объектам на территории Ирана, включая базы в провинции Лурестан и в районе Парчин, а также по заводу по обогащению урана в Натанзе. Эти атаки были связаны с подозрениями Израиля в том, что Иран ведет скрытую деятельность по разработке компонентов для ядерного оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...