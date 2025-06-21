«Нереально между ног прилетело»: челябинка не согласилась с проигрышем на турнире UFC

Боец смешанных единоборств, спортсменка Ирина Алексеева из Челябинска заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Соответствующее обращение девушка записала в соцсетях.
«Короче, меня обворовали. Концовку отдала, в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Но я все равно считаю, что меня обокрали. Второй точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать, но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль еще усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине все не так чувствуется. Но это очень сильно меня потрясло», — опубликовал обращение Алексеевой telegram-канал UFC Russia.
Спортсменка подчеркнула, что не считает себя проигравшей. В ходе поединка не сдавалась до последнего, заявила она.
По сведениям Сhampionat.com, это второе подряд поражение Ирины Алексеевой на турнире UFC. Девушка выступает в легчайшем весе до 61 кг.
Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Алексееву дисквалифицировали на 12 месяцев. Более года назад она сдавала допинг-тест, по итогам которого обнаружили следы тестостерона.
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