21 июня 2025

«Нереально между ног прилетело»: челябинка не согласилась с проигрышем на турнире UFC

ММА-боец Алексеева не согласилась с проигрышем в Баку на турнире UFC
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсменка подписала контакт с UFC в 2022 году
Спортсменка подписала контакт с UFC в 2022 году Фото:

Боец смешанных единоборств, спортсменка Ирина Алексеева из Челябинска заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Соответствующее обращение девушка записала в соцсетях.

«Короче, меня обворовали. Концовку отдала, в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Но я все равно считаю, что меня обокрали. Второй точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать, но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль еще усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине все не так чувствуется. Но это очень сильно меня потрясло», — опубликовал обращение Алексеевой telegram-канал UFC Russia.

Спортсменка подчеркнула, что не считает себя проигравшей. В ходе поединка не сдавалась до последнего, заявила она.

По сведениям Сhampionat.com, это второе подряд поражение Ирины Алексеевой на турнире UFC. Девушка выступает в легчайшем весе до 61 кг.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Алексееву дисквалифицировали на 12 месяцев. Более года назад она сдавала допинг-тест, по итогам которого обнаружили следы тестостерона.

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Боец смешанных единоборств, спортсменка Ирина Алексеева из Челябинска заявила о своем несогласии с решением судей после поединка с польской коллегой Клаудией Сыгулой на турнире UFC on ABC 8, состоявшемся 21 июня в Баку. Соответствующее обращение девушка записала в соцсетях. «Короче, меня обворовали. Концовку отдала, в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Но я все равно считаю, что меня обокрали. Второй точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать, но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль еще усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине все не так чувствуется. Но это очень сильно меня потрясло», — опубликовал обращение Алексеевой telegram-канал UFC Russia. Спортсменка подчеркнула, что не считает себя проигравшей. В ходе поединка не сдавалась до последнего, заявила она. По сведениям Сhampionat.com, это второе подряд поражение Ирины Алексеевой на турнире UFC. Девушка выступает в легчайшем весе до 61 кг. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Алексееву дисквалифицировали на 12 месяцев. Более года назад она сдавала допинг-тест, по итогам которого обнаружили следы тестостерона.
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