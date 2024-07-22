Челябинская спортсменка Ирина Алексеева прокомментировала свою дисквалификацию за допинг

Бойца UFC Ирину Алексееву из Челябинска дисквалифицировали на 12 месяцев за допинг. Более года назад она сдавала допинг-тест, по итогам которого обнаружили следы тестостерона. Ей выписали годичный запрет на участие в соревнованиях, сообщили в telegram-канале «Матч ТВ»
«Я отправила БАД, который подозревала в некачественном составе, но он чистый, все тесты до и после тоже чистый и уже через месяц после положительной пробы тоже тесты были чистым. До боя и в день боя так же. Мы сразу подумали, что это ошибка, и я дальше просто спокойно сдавала пробы пока шло разбирательство. Это похоже на ситуацию с Камилой Валиевой, только ей не сообщали полтора месяца, а мне четыре с половиной», — передает слова Ирины Алексеевой «Матч ТВ»
Ранее, 20 июля, стало известно, что спортсменка UFC Ирина Алексеева согласилась с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Тесты проводились также в день соревнований и показывали отрицательный результат. Теперь срок дисквалификации истечет только 15 октября 2024 года.
Также Алексеева стала участницей инцидента, в котором мигрант подрезал ее, когда она ехала на велосипеде. Уроженец Таджикистана оскорбил спортсменку задавить ее на автомобиле. Ирина Алексеева призналась, что случившееся шокировало ее, и попросила не разжигать межнациональную ненависть. Полиция задержала мигранта и его выдворили из страны.
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