Челябинская спортсменка Ирина Алексеева прокомментировала свою дисквалификацию за допинг

Боец UFC Алексеева: БАД, который подозревала в плохом составе — он чистый
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинскую спортсменку на год отстранили от соревнований
Челябинскую спортсменку на год отстранили от соревнований Фото:

Бойца UFC Ирину Алексееву из Челябинска дисквалифицировали на 12 месяцев за допинг. Более года назад она сдавала допинг-тест, по итогам которого обнаружили следы тестостерона. Ей выписали годичный запрет на участие в соревнованиях, сообщили в telegram-канале «Матч ТВ»

«Я отправила БАД, который подозревала в некачественном составе, но он чистый, все тесты до и после тоже чистый и уже через месяц после положительной пробы тоже тесты были чистым. До боя и в день боя так же. Мы сразу подумали, что это ошибка, и я дальше просто спокойно сдавала пробы пока шло разбирательство. Это похоже на ситуацию с Камилой Валиевой, только ей не сообщали полтора месяца, а мне четыре с половиной», — передает слова Ирины Алексеевой «Матч ТВ»

Ранее, 20 июля, стало известно, что спортсменка UFC Ирина Алексеева согласилась с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Тесты проводились также в день соревнований и показывали отрицательный результат. Теперь срок дисквалификации истечет только 15 октября 2024 года.

Также Алексеева стала участницей инцидента, в котором мигрант подрезал ее, когда она ехала на велосипеде. Уроженец Таджикистана оскорбил спортсменку задавить ее на автомобиле. Ирина Алексеева призналась, что случившееся шокировало ее, и попросила не разжигать межнациональную ненависть. Полиция задержала мигранта и его выдворили из страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойца UFC Ирину Алексееву из Челябинска дисквалифицировали на 12 месяцев за допинг. Более года назад она сдавала допинг-тест, по итогам которого обнаружили следы тестостерона. Ей выписали годичный запрет на участие в соревнованиях, сообщили в telegram-канале «Матч ТВ» «Я отправила БАД, который подозревала в некачественном составе, но он чистый, все тесты до и после тоже чистый и уже через месяц после положительной пробы тоже тесты были чистым. До боя и в день боя так же. Мы сразу подумали, что это ошибка, и я дальше просто спокойно сдавала пробы пока шло разбирательство. Это похоже на ситуацию с Камилой Валиевой, только ей не сообщали полтора месяца, а мне четыре с половиной», — передает слова Ирины Алексеевой «Матч ТВ» Ранее, 20 июля, стало известно, что спортсменка UFC Ирина Алексеева согласилась с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Тесты проводились также в день соревнований и показывали отрицательный результат. Теперь срок дисквалификации истечет только 15 октября 2024 года. Также Алексеева стала участницей инцидента, в котором мигрант подрезал ее, когда она ехала на велосипеде. Уроженец Таджикистана оскорбил спортсменку задавить ее на автомобиле. Ирина Алексеева призналась, что случившееся шокировало ее, и попросила не разжигать межнациональную ненависть. Полиция задержала мигранта и его выдворили из страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...