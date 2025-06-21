В СК разберутся в ситуации юной челябинки, родители которой живут за счет детских выплат

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию о проверке по факту возможного нарушения прав шестилетней девочки из Тракторозаводского района Челябинска. Причиной стали публикации в соцсетях, в которых говорится, что ее опекуны злоупотребляют алкоголем и живут за счет детских пособий. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.
«Глава ведомства поручил руководителю регионального управления представить доклад о мерах, принимаемых для защиты прав ребенка, и ходе проверки. Она ведется по статье УК РФ „Халатность“, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что поводом для проверки стали публикации в соцсетях, где жители региона заявили о социально опасном положении ребенка: опекуны злоупотребляют алкоголем, применяют физическое насилие друг к другу и живут на средства, предназначенные для девочки. Очевидцы выступили с критикой в адрес органов опеки и попечительства.
Как сообщало URA.RU ранее, В Миассе местную жительницу, накачавшую своего маленького сына наркотиками, лишили родительских прав. Женщина остается в СИЗО по делу об убийстве малолетнего.
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