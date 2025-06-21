21 июня 2025

В СК разберутся в ситуации юной челябинки, родители которой живут за счет детских выплат

В СК расследуют историю челябинки, оказавшейся в социально опасном положении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За девочку заступились неравнодушные челябинцы
За девочку заступились неравнодушные челябинцы Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию о проверке по факту возможного нарушения прав шестилетней девочки из Тракторозаводского района Челябинска. Причиной стали публикации в соцсетях, в которых говорится, что ее опекуны злоупотребляют алкоголем и живут за счет детских пособий. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю регионального управления представить доклад о мерах, принимаемых для защиты прав ребенка, и ходе проверки. Она ведется по статье УК РФ „Халатность“, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что поводом для проверки стали публикации в соцсетях, где жители региона заявили о социально опасном положении ребенка: опекуны злоупотребляют алкоголем, применяют физическое насилие друг к другу и живут на средства, предназначенные для девочки. Очевидцы выступили с критикой в адрес органов опеки и попечительства.

Как сообщало URA.RU ранее, В Миассе местную жительницу, накачавшую своего маленького сына наркотиками, лишили родительских прав. Женщина остается в СИЗО по делу об убийстве малолетнего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить информацию о проверке по факту возможного нарушения прав шестилетней девочки из Тракторозаводского района Челябинска. Причиной стали публикации в соцсетях, в которых говорится, что ее опекуны злоупотребляют алкоголем и живут за счет детских пособий. Об этом сообщается в telegram-канале СК РФ. «Глава ведомства поручил руководителю регионального управления представить доклад о мерах, принимаемых для защиты прав ребенка, и ходе проверки. Она ведется по статье УК РФ „Халатность“, — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что поводом для проверки стали публикации в соцсетях, где жители региона заявили о социально опасном положении ребенка: опекуны злоупотребляют алкоголем, применяют физическое насилие друг к другу и живут на средства, предназначенные для девочки. Очевидцы выступили с критикой в адрес органов опеки и попечительства. Как сообщало URA.RU ранее, В Миассе местную жительницу, накачавшую своего маленького сына наркотиками, лишили родительских прав. Женщина остается в СИЗО по делу об убийстве малолетнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...