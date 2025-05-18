Челябинку, накачавшую младенца наркотиками, лишили родительских прав

В Миассе (Челябинская область) местную жительницу, накачавшую своего маленького сына наркотиками, лишили родительских прав. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Миасский горсуд рассмотрел гражданское дело по иску органа опеки к многодетной матери о лишении родительских прав в связи с причастностью к смерти сына 2022 года рождения, скончавшегося в январе текущего года в результате токсического отравления. Суд с учетом позиции прокурора, обстоятельств смерти несовершеннолетнего и личности обвиняемой заявленные исковые требования о лишении родительских прав удовлетворил в полном объеме», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Сейчас женщина остается в СИЗО по делу об убийстве малолетнего. При этом в суде она утверждала, что намерена заниматься воспитанием и содержанием оставшихся в семье трех детей, даже в условиях следственного изолятора продолжает общение с семьей, рассчитывает на их поддержку.
Тело младенца нашли в январе. Изначально рассматривалась версия, что он умер от врожденных заболеваний. Но экспертиза установила, что он скончался от отравления наркотиками. Мать ребенка призналась, что вводила ему запрещенные вещества. Так она хотела его успокоить.
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