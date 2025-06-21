21 июня 2025

Канцлер Германии шокировал немцев словами о евреях: какой фразой нацисты оправдывали геноцид

На главу ФРГ подали в прокуратуру за фразу, которой нацисты оправдывали геноцид
© Служба новостей «URA.RU»
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Высказывание Мерца повергло общественность в шок
Высказывание Мерца повергло общественность в шок Фото:

Немецкий канцлер Фридрих Мерц на площадке саммита Большой Семерки назвал действия Израиля на востоке «грязной работой», спровоцировав шквал критики. Представители общественности обратились в прокуратуру, потребовав призвать политика к ответу за бесчеловечное заявление. Подробнее о скандале с лидером Христианско-демократического союза из-за его фразы, напомнившей слова нацистов, — в материале URA.RU.

Мерц поверг в шок своим высказыванием о «грязной работе»

Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 в Канаде подтвердил, что действия Израиля на Ближнем Востоке — это «грязная работа, которую делает Израиль для всех нас». Такую формулировку политик позволил себе в ходе разговора с представителем издания ZDF Дианой Циммерман, поблагодарив ее за использование такого термина. Журналистка была первой, кто описал войну Израиля против Ирана как «грязную работу», а затем подняла эту тему.

Ранее политик уже допускал громкие высказывания, однажды назвав немцев лентяями
Ранее политик уже допускал громкие высказывания, однажды назвав немцев лентяями
Фото:

Заявление Мерца вызвало негативную реакцию общественности. В частности, высказывание главы правительства охарактеризовали как бесчеловечное, написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Жители Германии подали жалобу в прокуратуру

Актер Дитер Халлерворден и бывший депутат Бундестага Дитер Дем подали на канцлера Германии Фридриха Мерца уголовную жалобу. Она направлена в Федеральную генеральную прокуратуру и прокуратуру Берлина. Документ подписали около 20 человек, среди которых художники, музыканты, актеры, публицисты и политики.

В тексте жалобы требуют привлечь канцлера к ответственности за высказывания, которые, по их мнению, нарушают положения уголовного законодательства и Основного закона Германии. Они ссылаются на статью 80a Уголовного кодекса ФРГ, согласно которой «подстрекательство к агрессивной войне» может быть выражено через «усиленные пропагандистские стимулы, нацеленные на эмоции адресата».

Подпись под документом поставили около 20 человек
Подпись под документом поставили около 20 человек
Фото:

Подписавшие жалобу также считают, что действия Мерца нарушают идею международного взаимопонимания и «заповедь мира», закрепленные в Конституции Германии. Кроме того, заявители обвиняют Мерца в использовании нацистской лексики.

Жертвы геноцида в Бабьем Яру

В начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер назвал массовый расстрел почти 34 тысяч евреев в Бабьем Яру «грязной работой». Гитлеровец входил в состав зондеркоманды. В городе Белая Церковь по его инициативе было организовано массовое уничтожение детей. В Василькове он осуществлял руководство казнью 200 человек еврейской национальности и 60 пациентов психиатрической больницы. В Житомире — находился при проведении эксперимента с применением взрывчатых веществ на советских военнопленных.

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Немецкий канцлер Фридрих Мерц на площадке саммита Большой Семерки назвал действия Израиля на востоке «грязной работой», спровоцировав шквал критики. Представители общественности обратились в прокуратуру, потребовав призвать политика к ответу за бесчеловечное заявление. Подробнее о скандале с лидером Христианско-демократического союза из-за его фразы, напомнившей слова нацистов, — в материале URA.RU. Мерц поверг в шок своим высказыванием о «грязной работе» Канцлер Германии Фридрих Мерц на саммите G7 в Канаде подтвердил, что действия Израиля на Ближнем Востоке — это «грязная работа, которую делает Израиль для всех нас». Такую формулировку политик позволил себе в ходе разговора с представителем издания ZDF Дианой Циммерман, поблагодарив ее за использование такого термина. Журналистка была первой, кто описал войну Израиля против Ирана как «грязную работу», а затем подняла эту тему. Заявление Мерца вызвало негативную реакцию общественности. В частности, высказывание главы правительства охарактеризовали как бесчеловечное, написала немецкая газета Berliner Zeitung. Жители Германии подали жалобу в прокуратуру Актер Дитер Халлерворден и бывший депутат Бундестага Дитер Дем подали на канцлера Германии Фридриха Мерца уголовную жалобу. Она направлена в Федеральную генеральную прокуратуру и прокуратуру Берлина. Документ подписали около 20 человек, среди которых художники, музыканты, актеры, публицисты и политики. В тексте жалобы требуют привлечь канцлера к ответственности за высказывания, которые, по их мнению, нарушают положения уголовного законодательства и Основного закона Германии. Они ссылаются на статью 80a Уголовного кодекса ФРГ, согласно которой «подстрекательство к агрессивной войне» может быть выражено через «усиленные пропагандистские стимулы, нацеленные на эмоции адресата». Подписавшие жалобу также считают, что действия Мерца нарушают идею международного взаимопонимания и «заповедь мира», закрепленные в Конституции Германии. Кроме того, заявители обвиняют Мерца в использовании нацистской лексики. Жертвы геноцида в Бабьем Яру В начале 1942 года оберштурмфюрер СС Август Хефнер назвал массовый расстрел почти 34 тысяч евреев в Бабьем Яру «грязной работой». Гитлеровец входил в состав зондеркоманды. В городе Белая Церковь по его инициативе было организовано массовое уничтожение детей. В Василькове он осуществлял руководство казнью 200 человек еврейской национальности и 60 пациентов психиатрической больницы. В Житомире — находился при проведении эксперимента с применением взрывчатых веществ на советских военнопленных.
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