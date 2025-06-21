21 июня 2025

NYT: США вступают в войну с Ираном после нанесения ударов

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ВВС США поразили сразу три объекта
ВВС США поразили сразу три объекта Фото:

ВВС США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Решение стало первым прямым вовлечением американской армии в конфликт на фоне продолжающегося обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает The New York Times.

«США вступают в войну с Ираном, бомбя ключевые ядерные объекты... Трамп держал этот шаг в тайне, и по крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — сообщает издание.

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.

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ВВС США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана. Решение стало первым прямым вовлечением американской армии в конфликт на фоне продолжающегося обострения ситуации в регионе. Об этом сообщает The New York Times. «США вступают в войну с Ираном, бомбя ключевые ядерные объекты... Трамп держал этот шаг в тайне, и по крайней мере в одном кабельном выпуске новостей было сказано, что президент все еще обдумывает свои варианты, когда он писал в социальных сетях об ударах», — сообщает издание. Соединенные Штаты нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана, в результате чего с атакой могли столкнуться заводы Фордо Натанз и Исфахан. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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