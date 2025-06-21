Рекордное количество осадков выпало в Прикамье

Рекордное количество осадков зафиксировано в ряде районов Пермского края 21 июня. К вечеру в Перми выпало 10 мм осадков, однако в некоторых северных районах региона этот показатель оказался значительно выше, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В Перми по данным на 20:00 21 июня метеостанция отметила 10 мм осадков. В более северных районах выпало в разы больше: сильные дожди отмечены в Ножовке (31 мм) и в Чернушке (17 мм). На остальных станциях выпало не более 6 мм», — сообщается в telegram-канале центра.
Вечером 21 июня на Пермь обрушились сильные дожди. Максимальная интенсивность осадков составила 133 миллиметра в час, что приближается к половине среднемесячной нормы для этого региона. На проезжей части образовались глубокие лужи, а в некоторых автобусах вода залилась в салон.
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