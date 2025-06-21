21 июня 2025

Рекордное количество осадков выпало в Прикамье

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Метеостанция Перми отметила 10 мм осадков
Метеостанция Перми отметила 10 мм осадков Фото:

Рекордное количество осадков зафиксировано в ряде районов Пермского края 21 июня. К вечеру в Перми выпало 10 мм осадков, однако в некоторых северных районах региона этот показатель оказался значительно выше, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В Перми по данным на 20:00 21 июня метеостанция отметила 10 мм осадков. В более северных районах выпало в разы больше: сильные дожди отмечены в Ножовке (31 мм) и в Чернушке (17 мм). На остальных станциях выпало не более 6 мм», — сообщается в telegram-канале центра.

Вечером 21 июня на Пермь обрушились сильные дожди. Максимальная интенсивность осадков составила 133 миллиметра в час, что приближается к половине среднемесячной нормы для этого региона. На проезжей части образовались глубокие лужи, а в некоторых автобусах вода залилась в салон.

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Рекордное количество осадков зафиксировано в ряде районов Пермского края 21 июня. К вечеру в Перми выпало 10 мм осадков, однако в некоторых северных районах региона этот показатель оказался значительно выше, сообщают специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «В Перми по данным на 20:00 21 июня метеостанция отметила 10 мм осадков. В более северных районах выпало в разы больше: сильные дожди отмечены в Ножовке (31 мм) и в Чернушке (17 мм). На остальных станциях выпало не более 6 мм», — сообщается в telegram-канале центра. Вечером 21 июня на Пермь обрушились сильные дожди. Максимальная интенсивность осадков составила 133 миллиметра в час, что приближается к половине среднемесячной нормы для этого региона. На проезжей части образовались глубокие лужи, а в некоторых автобусах вода залилась в салон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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