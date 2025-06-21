Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа, который произошел утром 22 июня в квартире на пятом этаже дома в Серове. Как уточнил глава региона в своем telegram-канале, все пострадавшие доставлены в городскую больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии.
«По предварительной информации пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое — в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации», — сообщил губернатор.
В результате происшествия эвакуированы 240 жильцов дома. Для них организован пункт временного размещения. Взрывом повреждены балкон и кровля на пятом этаже второго подъезда. На месте работают все необходимые оперативные службы. Губернатор взял ситуацию под личный контроль и пообещал проинформировать о дальнейших мерах.
Взрыв произошел в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а около 09:24. По предварительным данным, причиной взрыва стало включение чайника. На месте работают спасатели.
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