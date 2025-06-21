21 июня 2025

Паслер рассказал о состоянии пострадавших при взрыве дома в Серове. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Врыв повредил балкон на пятом этаже и кровлю жилого дома
Врыв повредил балкон на пятом этаже и кровлю жилого дома Фото:
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В Серове взорвался газ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа, который произошел утром 22 июня в квартире на пятом этаже дома в Серове. Как уточнил глава региона в своем telegram-канале, все пострадавшие доставлены в городскую больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии.

«По предварительной информации пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое — в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации», — сообщил губернатор.

В результате происшествия эвакуированы 240 жильцов дома. Для них организован пункт временного размещения. Взрывом повреждены балкон и кровля на пятом этаже второго подъезда. На месте работают все необходимые оперативные службы. Губернатор взял ситуацию под личный контроль и пообещал проинформировать о дальнейших мерах.

Взрыв произошел в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а около 09:24. По предварительным данным, причиной взрыва стало включение чайника. На месте работают спасатели.

Фото:

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Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о четырех пострадавших в результате взрыва бытового газа, который произошел утром 22 июня в квартире на пятом этаже дома в Серове. Как уточнил глава региона в своем telegram-канале, все пострадавшие доставлены в городскую больницу, трое из них находятся в удовлетворительном состоянии. «По предварительной информации пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое — в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации», — сообщил губернатор. В результате происшествия эвакуированы 240 жильцов дома. Для них организован пункт временного размещения. Взрывом повреждены балкон и кровля на пятом этаже второго подъезда. На месте работают все необходимые оперативные службы. Губернатор взял ситуацию под личный контроль и пообещал проинформировать о дальнейших мерах. Взрыв произошел в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а около 09:24. По предварительным данным, причиной взрыва стало включение чайника. На месте работают спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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