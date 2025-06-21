Появилось фото мужчины, в квартире которого в Серове взорвался газ

Житель Серова (Свердловская область), в квартире которого произошел взрыв газа, жив. Фото предполагаемого владельца квартиры публикуют очевидцы в соцсетях.
«Хозяин жив», — пишет одна из горожанок. Предварительно известно, что пострадавшему 38 лет.
Взрыв произошел в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а, около 09:24. Причиной хлопка могло стать включение чайника. На месте работают спасатели. Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. По четвертому в настоящее время решается вопрос о его перевозке в ожоговый центр Екатеринбурга — в результате взрыва у мужчины поражено 50% тела.
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