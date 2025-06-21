21 июня 2025

Появилось фото мужчины, в квартире которого в Серове взорвался газ

Житель Серова, в квартире которого произошел взрыв газа, жив
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлопок произошел утром 22 июня
Хлопок произошел утром 22 июня Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

Житель Серова (Свердловская область), в квартире которого произошел взрыв газа, жив. Фото предполагаемого владельца квартиры публикуют очевидцы в соцсетях.

«Хозяин жив», — пишет одна из горожанок. Предварительно известно, что пострадавшему 38 лет.

Взрыв произошел в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а, около 09:24. Причиной хлопка могло стать включение чайника. На месте работают спасатели. Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. По четвертому в настоящее время решается вопрос о его перевозке в ожоговый центр Екатеринбурга — в результате взрыва у мужчины поражено 50% тела.

Фото:

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Житель Серова (Свердловская область), в квартире которого произошел взрыв газа, жив. Фото предполагаемого владельца квартиры публикуют очевидцы в соцсетях. « Хозяин жив» , — пишет одна из горожанок. Предварительно известно, что пострадавшему 38 лет. Взрыв произошел в пятиэтажке на улице Зеленой, 7а, около 09:24. Причиной хлопка могло стать включение чайника. На месте работают спасатели. Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. По четвертому в настоящее время решается вопрос о его перевозке в ожоговый центр Екатеринбурга — в результате взрыва у мужчины поражено 50% тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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