От взрыва газа в Серове пострадали четыре человека

В результате взрыва бытового газа в свердловском городе Серове пострадало четыре человека. Они доставлены в местную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.
«По предварительной информации пострадали четыре человека. Они уже доставлены в Серовскую городскую больницу», — говорится в сообщении.
Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. По четвертому в настоящее время решается вопрос о его перевозке в ожоговый центр Екатеринбурга — в результате взрыва у мужчины поражено 50% тела.
Взрыв газа в Серове произошел 22 июня в 9:24 утра. Ударной волной был частично обрушен последний этаж четырехэтажного дома. На месте работают спасатели.
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