21 июня 2025

От взрыва газа в Серове пострадали четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают спасатели
На месте ЧП работают спасатели Фото:
новость из сюжета

В результате взрыва бытового газа в свердловском городе Серове пострадало четыре человека. Они доставлены в местную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале.

«По предварительной информации пострадали четыре человека. Они уже доставлены в Серовскую городскую больницу», — говорится в сообщении.

Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. По четвертому в настоящее время решается вопрос о его перевозке в ожоговый центр Екатеринбурга — в результате взрыва у мужчины поражено 50% тела.

Взрыв газа в Серове произошел 22 июня в 9:24 утра. Ударной волной был частично обрушен последний этаж четырехэтажного дома. На месте работают спасатели.

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В результате взрыва бытового газа в свердловском городе Серове пострадало четыре человека. Они доставлены в местную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем telegram-канале. «По предварительной информации пострадали четыре человека. Они уже доставлены в Серовскую городскую больницу», — говорится в сообщении. Трое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии. По четвертому в настоящее время решается вопрос о его перевозке в ожоговый центр Екатеринбурга — в результате взрыва у мужчины поражено 50% тела. Взрыв газа в Серове произошел 22 июня в 9:24 утра. Ударной волной был частично обрушен последний этаж четырехэтажного дома. На месте работают спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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