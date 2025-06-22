Администрация Трампа готовится к силовому ответу Ирана после бомбежки

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана после бомбардировки США ядерных объектов. Информацию об этом со ссылкой на представителей американского министерства обороны сообщило NBCNews.
«Администрация Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана», — сообщил NBCNews. По словам представителей ведомства, в течение ближайших 48 часов ситуация вызывает особую обеспокоенность.
По словам источников, на данный момент нет ясности, будут ли возможные действия Ирана направлены против объектов за пределами страны, на территории самой республики или одновременно по нескольким направлениям. Ранее США совершили серию ударов по ядерным объектам Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан. В Иране атаку США по объектам на территории страны подтвердили.
В ответ на атаку США, Иран призвал ООН провести внеочередное заседание в связи с ударами США по ядерным объектам страны, передает RT. У МАГАТЭ Иран принять меры, передает 360.ru.
После Иран выпустил ракеты по Израилю. На территории страны был введен режим ракетной опасности. Пока сообщается об 11 пострадавших в результате атаки. Подробнее об эскалации конфликта на Ближнем Востоке и вмешательстве США в войну Тегерана и Тель-Авива — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.