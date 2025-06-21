Прокуратура назвала предварительную причину газа в Серове

Взрыв газа в Серове, по предварительной версии, произошел после того, как хозяин квартиры решил вскипятить чайник и открыл комфорку на плите. Об этом сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
«Хозяин квартиры решил вскипятить воду в чайнике и включил конфорку газовой плиты. После чего произошел хлопок», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. В настоящее время трое из них доставлены в медицинское учреждение города. По четвертому решается вопрос о транспортировке в ожоговый центр Екатеринбурга.
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