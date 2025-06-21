21 июня 2025

Прокуратура назвала предварительную причину газа в Серове

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Сотрудники прокуратуры уже выехали на место происшествия
Сотрудники прокуратуры уже выехали на место происшествия Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

Взрыв газа в Серове, по предварительной версии, произошел после того, как хозяин квартиры решил вскипятить чайник и открыл комфорку на плите. Об этом сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

«Хозяин квартиры решил вскипятить воду в чайнике и включил конфорку газовой плиты. После чего произошел хлопок», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.

В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. В настоящее время трое из них доставлены в медицинское учреждение города. По четвертому решается вопрос о транспортировке в ожоговый центр Екатеринбурга.

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Взрыв газа в Серове, по предварительной версии, произошел после того, как хозяин квартиры решил вскипятить чайник и открыл комфорку на плите. Об этом сообщили в прокуратуре по Свердловской области. «Хозяин квартиры решил вскипятить воду в чайнике и включил конфорку газовой плиты. После чего произошел хлопок», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. В настоящее время трое из них доставлены в медицинское учреждение города. По четвертому решается вопрос о транспортировке в ожоговый центр Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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