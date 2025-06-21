Мэр Серова заявил о развертывании ПВР для пострадавших от взрыва газа

Для эвакуированных жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Серове развернут пункт временного размещения (ПВР). Об этом заявил глава городского округа Василий Сизиков.
«Эвакуированы 32 жителя дома. Развернут пункт временного размещения», — сообщил Сизиков в своем teelegram-канале.
Взрыв газа произошел в многоэтажке Серова 22 июня в 9:24. В результате ЧП пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, по четвертому решается вопрос о транспортировке в Екатеринбург. По словам главы городского округа, взрывом повреждено две квартиры. Спасатели обследуют дом.
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