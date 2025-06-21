21 июня 2025

Мэр Серова заявил о развертывании ПВР для пострадавших от взрыва газа

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Спасатели проверяют пострадавшее здание
Спасатели проверяют пострадавшее здание Фото:
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В Серове взорвался газ

Для эвакуированных жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Серове развернут пункт временного размещения (ПВР). Об этом заявил глава городского округа Василий Сизиков.

«Эвакуированы 32 жителя дома. Развернут пункт временного размещения», — сообщил Сизиков в своем teelegram-канале.

Взрыв газа произошел в многоэтажке Серова 22 июня в 9:24. В результате ЧП пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, по четвертому решается вопрос о транспортировке в Екатеринбург. По словам главы городского округа, взрывом повреждено две квартиры. Спасатели обследуют дом.

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Для эвакуированных жителей пострадавшего от взрыва газа дома в Серове развернут пункт временного размещения (ПВР). Об этом заявил глава городского округа Василий Сизиков. «Эвакуированы 32 жителя дома. Развернут пункт временного размещения», — сообщил Сизиков в своем teelegram-канале. Взрыв газа произошел в многоэтажке Серова 22 июня в 9:24. В результате ЧП пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, по четвертому решается вопрос о транспортировке в Екатеринбург. По словам главы городского округа, взрывом повреждено две квартиры. Спасатели обследуют дом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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