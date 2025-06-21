21 июня 2025

Жители Серова рассказали, как стали свидетелями взрыва газа в жилом доме

В Серове взрыв газа был слышен на несколько кварталов
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате хлопка пострадало четыре человека
В результате хлопка пострадало четыре человека Фото:
новость из сюжета
В Серове взорвался газ

Жители Серова (Свердловская область) сообщают, что взрыв газа на улице Зеленой, 7а был слышен за несколько кварталов от места ЧП. Комментарии появились в местных группах.

«На Ленина было слышно сильно, у меня чуть стакан из руки не вылетел», — пишет одна из горожанок. «На Каляева, 29 даже слышно было, как будто рядом взорвалось», «На Льва Толстого так слышно было, аж ребенок расплакался», «На Луначарского по окнам отдало хорошо» — говорят местные жители.

Хлопок произошел утром 22 июня, когда, по предварительным данным, житель квартиры на пятом этаже включил чайник. В результате ЧП пострадали четыре человека, были эвакуированы 40 жильцов, повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, задействованы силы МЧС и других экстренных служб. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU

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Жители Серова (Свердловская область) сообщают, что взрыв газа на улице Зеленой , 7а был слышен за несколько кварталов от места ЧП. Комментарии появились в местных группах. « На Ленина было слышно сильно, у меня чуть стакан из руки не вылетел» , — пишет одна из горожанок. « На Каляева, 29 даже слышно было, как будто рядом взорвалось» , « На Льва Толстого так слышно было, аж ребенок расплакался» , « На Луначарского по окнам отдало хорошо» — говорят местные жители. Хлопок произошел утром 22 июня, когда, по предварительным данным, житель квартиры на пятом этаже включил чайник. В результате ЧП пострадали четыре человека, были эвакуированы 40 жильцов, повреждены чердачное перекрытие и одна из квартир. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, задействованы силы МЧС и других экстренных служб. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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